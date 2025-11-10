Meteo del 11 novembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 11 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le condizioni meteorologiche giocano un ruolo fondamentale nelle nostre giornate, influenzando non solo i nostri piani ma anche il nostro umore. Gela, una città affacciata sul Mediterraneo, è nota per il suo clima mite, ma cosa ci riserverà il tempo per domani, 11 novembre 2025? Scopriamo insieme le previsioni dettagliate ora per ora, per essere sempre pronti a qualsiasi condizione atmosferica.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto e una temperatura di 15.61°C. L'umidità al 72% e il vento leggero da 2.31 m/s contribuiscono a mantenere un'atmosfera fresca e tranquilla. Non ci sono precipitazioni previste, rendendo la notte serena nonostante la copertura nuvolosa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si apre, regalandoci un cielo sereno. La temperatura sale leggermente a 16.29°C, con un vento di 2.84 m/s proveniente da nord-ovest. L'umidità rimane stabile al 73%, una condizione ideale per chi si sveglia presto e ama godersi l'aria fresca del mattino.

Mattina: Alle sei, il cielo continua a essere sereno con una temperatura che scende leggermente a 15.59°C. Il vento si mantiene calmo a 2.58 m/s, proveniente da nord. L'atmosfera resta asciutta e piacevole, perfetta per iniziare la giornata con energia.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, le nubi iniziano a comparire, portando a condizioni di nubi sparse. La temperatura si alza a 17.41°C, mentre il vento, a 2.02 m/s, soffia da nord-ovest. L'umidità si abbassa al 63%, favorendo una sensazione di comfort.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge i 19.16°C, con il cielo ancora caratterizzato da nubi sparse. Il vento rinforza leggermente a 3.55 m/s da ovest, rendendo l'aria frizzante. L'umidità si mantiene su un livello accettabile del 57%, ideale per una passeggiata all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi aumentano, coprendo il 83% del cielo. La temperatura sale a 19.53°C, mentre il vento raggiunge i 5.02 m/s da ovest. Nonostante l'incremento della copertura nuvolosa, non sono previste precipitazioni, garantendo una giornata asciutta.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le nubi si diradano leggermente, mantenendo il cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura scende a 18.64°C, con un vento di 4.66 m/s da nord-ovest, creando un'atmosfera fresca e ventilata. L'umidità sale al 67%, ma non sono attese piogge.

Sera: La giornata si conclude con un ritorno al cielo sereno e una temperatura di 17.54°C. Il vento si calma, soffiando a 1.99 m/s da nord-est, e l'umidità rimane stabile al 67%. Questo clima sereno offre un finale piacevole a una giornata variabile.

Riepilogo delle previsioni

Le previsioni meteorologiche per Gela per l'11 novembre 2025 indicano una giornata caratterizzata da una significativa variabilità del cielo. Inizialmente coperto durante la notte, il cielo si apre al mattino per poi alternarsi tra cielo sereno e nubi sparse per il resto della giornata. Le temperature rimarranno piacevoli, oscillando tra i 15°C e i 19°C, con venti moderati e nessuna precipitazione prevista. In sintesi, un clima ideale per godersi le attività all'aperto senza preoccupazioni.