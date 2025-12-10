Meteo del 11 dicembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 11 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'arrivo di dicembre, le giornate si accorciano e il clima si fa più fresco, ma ciò non significa che il sole non possa farci compagnia. Cosa ci aspetta per la giornata di domani a Gela? Scopriamo insieme le previsioni meteo dettagliate per l'11 dicembre 2025, un giorno che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Previsioni meteo dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia sotto un cielo sereno, con una temperatura di 13.83°C. L'umidità si attesta all'80%, mentre il vento soffia leggermente da nord-est a 3.1 m/s, con raffiche fino a 2.97 m/s. È una notte tranquilla, perfetta per chi ama le stelle.

Prima mattina: Alle prime ore del giorno, il cielo rimane limpido. La temperatura cala leggermente a 13.51°C e l'umidità scende al 77%, rendendo l'aria più asciutta. Il vento diminuisce la sua intensità, raggiungendo i 2.5 m/s, con direzione invariata.

Mattina: Con l'alba, il cielo continua a mostrarsi sereno. La temperatura si stabilizza a 13.17°C e l'umidità si mantiene al 76%. Il vento soffia con una leggera brezza da nord-est a 2.2 m/s, offrendo un inizio di giornata piacevole.

Mezza mattinata: Il sole si alza nel cielo, portando la temperatura a 15.01°C. L'umidità scende al 66%, mentre il vento cala ulteriormente, con una velocità di appena 0.56 m/s. Un cielo quasi privo di nuvole promette una mattinata luminosa e serena.

Mezzogiorno: A metà giornata, il sole brilla in un cielo terso, con la temperatura che raggiunge i 15.95°C. L'umidità è al 65%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da sud-ovest a 1.79 m/s, e porta una leggera brezza marina.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resta sereno con qualche nuvola sparsa. La temperatura si mantiene stabile a 15.76°C, mentre l'umidità risale leggermente al 71%. Il vento da sud-ovest soffia a 1.87 m/s, con raffiche fino a 2.2 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo comincia a popolarsi di nubi sparse. La temperatura scende a 15.06°C e l'umidità sale al 77%. Il vento cambia direzione verso nord-ovest, soffiando a 0.76 m/s. Una brezza leggera accompagna il calare del sole.

Sera: La giornata si conclude con un cielo che torna sereno. La temperatura si abbassa a 14.12°C, con un'umidità stabile al 79%. Il vento proviene nuovamente da nord-est a 1.64 m/s, assicurando una serata tranquilla e piacevole.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel tardo pomeriggio. Le temperature varieranno da un minimo di 13.17°C al mattino a un massimo di 15.95°C a mezzogiorno. L'umidità sarà moderata, oscillando tra il 65% e l'80%. Il vento, seppur presente, si manterrà leggero, cambiando direzione nel corso della giornata. In generale, sarà una giornata ideale per attività all'aperto, grazie all'assenza di precipitazioni e alla presenza predominante del sole.