Meteo del 1 novembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 1 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente dinamica il 1° novembre 2025. Dai cieli coperti della notte alle schiarite del mattino, fino alle piogge attese nel pomeriggio, ogni fascia oraria sembra riservare sorprese diverse. Scopriamo insieme cosa riserva il tempo per domani.

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: Durante le ore notturne, il cielo di Gela sarà coperto, con una temperatura che si attesta intorno ai 18.23°C. L'umidità sarà elevata, con un valore dell'84%, mentre il vento soffierà leggermente da nord con una velocità di 1.71 m/s. Le possibilità di pioggia rimangono basse, al 2%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo continuerà a essere coperto, ma la temperatura salirà leggermente a 19.39°C. L'umidità si manterrà elevata all'83%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da est a 1.82 m/s. Le probabilità di precipitazioni saranno praticamente nulle.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, le nuvole inizieranno a diradarsi, mostrando un cielo con nubi sparse. La temperatura si manterrà stabile a 19.37°C e l'umidità scenderà al 78%. Il vento, leggermente più intenso, soffierà da nord-est a 2.31 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il sole farà capolino tra le nuvole, regalando un cielo sereno. La temperatura salirà a 21.26°C, con un'umidità del 68%. Il vento sarà debole, proveniente da nord a 0.5 m/s, rendendo l'atmosfera piacevole.

Mezzogiorno: Verso l'ora di pranzo, il cielo continuerà a essere sereno con una temperatura che raggiungerà i 21.76°C. L'umidità aumenterà leggermente al 71% e il vento, ora da sud-ovest, soffierà a 3.31 m/s, donando una leggera brezza.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni inizieranno a cambiare con l'arrivo di pioggia leggera. La temperatura scenderà leggermente a 21.35°C, con un'umidità del 75%. Si prevede una pioggia di circa 0.27 mm, mentre il vento arriverà da ovest a 1.05 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con una probabilità del 35% e una precipitazione di 0.12 mm. La temperatura sarà di 20.98°C, con un'umidità dell'80%. Il vento, ora quasi assente, soffierà da nord-ovest a 0.25 m/s.

Sera: La serata si aprirà con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà sui 20.14°C. L'umidità sarà dell'81% e il vento, proveniente da est, soffierà a 2.23 m/s, rendendo la notte piacevolmente fresca.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 1° novembre 2025 a Gela si preannuncia variegata dal punto di vista meteorologico. La notte inizierà con cieli coperti, ma il sole farà capolino a metà mattina, regalando momenti di cielo sereno. Tuttavia, nel pomeriggio è prevista pioggia leggera, che potrebbe protrarsi fino al tardo pomeriggio. La sera, infine, tornerà il sereno, rendendo la notte ideale per una passeggiata all'aperto. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 18°C e i 21°C, con un'umidità generalmente elevata. In generale, sarà una giornata di transizione con momenti di sole e pioggia leggera.