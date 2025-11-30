Meteo del 1 dicembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 1 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata di dicembre dalle condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di cieli sereni e coperti. Mentre le temperature si mantengono miti per la stagione, i venti leggeri accompagneranno il passaggio delle nuvole. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per domani, 1 dicembre 2025.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature attorno ai 10.05°C e un'umidità dell'81%. I venti soffieranno da nord-est a una velocità di 2.71 m/s, assicurando una sensazione di fresco, con temperature percepite intorno ai 9.23°C.

Prima mattina: Nella prima mattina, le nuvole inizieranno a fare capolino, con una copertura del 63%. La temperatura salirà a 13.16°C, con venti leggermente più intensi a 2.99 m/s. L'umidità si manterrà costante all'80%.

Mattina: Durante la mattina, le nubi sparse continueranno a coprire il cielo, mantenendo una temperatura media di 13.09°C. I venti soffieranno a 3.42 m/s, con un'umidità relativa dell'81%.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della giornata, il cielo diventerà coperto, e la temperatura salirà a 14.98°C. La sensazione termica sarà di 14.34°C, con un'umidità del 69% e venti a 1.97 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i 16.15°C. I venti saranno deboli, provenienti da sud-est a 1.31 m/s, mentre l'umidità scenderà al 60%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con il cielo ancora coperto e una temperatura di 16.24°C. L'umidità sarà al 59%, e i venti soffieranno a 0.99 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, e la temperatura inizierà a scendere leggermente fino a 15.51°C. I venti soffieranno da est a 1.89 m/s, con un'umidità del 63%.

Sera: La sera vedrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno a 14.3°C. I venti aumenteranno leggermente in intensità, soffieranno a 2.82 m/s, e l'umidità salirà al 67%.

Riepilogo delle previsioni per il 1 dicembre 2025

La giornata a Gela sarà caratterizzata da un alternarsi di cieli sereni e coperti, con temperature miti che varieranno dai 10°C notturni ai 16°C diurni. I venti saranno prevalentemente deboli, rendendo la giornata piacevole nonostante il cielo spesso coperto. Nel complesso, il meteo non prevede precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto, pur tenendo conto della copertura nuvolosa. In sintesi, ci aspetta una giornata tranquilla, con condizioni stabili e temperature piacevoli per il periodo invernale.