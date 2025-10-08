Meteo dei prossimi giorni dal 9 ottobre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 9 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'arrivo della nuova giornata, Gela si prepara a vivere un 9 ottobre 2025 all'insegna di condizioni meteorologiche interessanti. Le previsioni annunciano una varietà di fenomeni atmosferici che potrebbero influenzare le attività quotidiane dei cittadini. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo di domani.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Il cielo sopra Gela si presenterà sereno, con una temperatura di 16.6°C che potrebbe far percepire una leggera frescura, dato che il valore percepito sarà di 15.78°C. L'umidità del 56% e il vento leggero da nord-ovest a 1.15 m/s garantiranno una notte tranquilla.

Prima mattina: Verso le prime ore del giorno, la temperatura salirà a 18.53°C, mantenendo un cielo sereno. L'umidità aumenterà leggermente al 62%, mentre il vento, proveniente da nord-est, soffierà a 1.67 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, il termometro segnerà 18.26°C, ancora con condizioni di cielo sereno. L'umidità resterà stabile al 63% e il vento si intensificherà leggermente a 2.76 m/s da nord-est, con qualche lieve nuvola all'orizzonte.

Mezza mattinata: A metà mattina, Gela vedrà un aumento della temperatura fino a 20.62°C. Il cielo continuerà ad essere prevalentemente sereno, con un'umidità che scenderà al 51%. Il vento sarà calmo, proveniente da sud-ovest a 2 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le temperature toccheranno 21.46°C, con la comparsa di nubi sparse. L'umidità si manterrà al 53% e il vento da sud-ovest soffierà a 2.6 m/s, creando un'atmosfera piacevole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà coperto, con una temperatura di 21.51°C. L'umidità salirà al 56% e il vento, da ovest-sud-ovest, aumenterà leggermente a 2.82 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le condizioni di cielo coperto continueranno, con una temperatura di 20.95°C e un'umidità del 61%. Il vento, da ovest, si attenuerà a 1.71 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto e una temperatura di 20.59°C. L'umidità resterà stabile al 62% mentre il vento, da nord-est, sarà leggero a 1.25 m/s, accompagnando Gela verso una nuova notte.

Riepilogo della giornata

Il 9 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzato da una giornata che inizia con cielo sereno e temperature fresche, evolvendosi verso un pomeriggio e una sera con cielo coperto e temperature gradevoli intorno ai 21°C. Il vento resterà generalmente calmo per tutta la giornata. Le condizioni complessive promettono una giornata piacevole, con un'alternanza di sole e nubi, ideale per le attività all'aperto.