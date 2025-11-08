Meteo dei prossimi giorni dal 9 novembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 9 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente dinamica, con un mix di nubi sparse, piogge leggere e qualche schiarita. Gli abitanti sono abituati a condizioni variabili, ma le previsioni per domani promettono un'interessante varietà di fenomeni atmosferici. Sarà una giornata da osservare con attenzione per chi intende trascorrere del tempo all'aperto o pianificare attività all'esterno.

Previsioni Meteo Dettagliate per Gela

Notte: La notte a Gela inizierà con temperature fresche intorno ai 15.56°C. Il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con un'umidità del 79%. Il vento soffierà da est a una velocità di 3.8 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4.37 m/s. Non sono previste precipitazioni in questa fascia oraria.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%, accompagnato da una pioggia leggera di 0.12 mm. La temperatura salirà a 17.47°C, con un'umidità dell'80%. Il vento da est continuerà a soffiare più forte, raggiungendo i 4.42 m/s con raffiche fino a 5.67 m/s.

Mattina: La mattinata proseguirà con piogge più consistenti, registrando 0.73 mm di precipitazioni. Le temperature si assesteranno sui 18.7°C e l'umidità sarà del 78%. Il vento da est avrà una velocità costante di 4.47 m/s, mantenendo la copertura nuvolosa totale.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, le piogge continueranno ad intensificarsi, con un accumulo di 1.39 mm. Le temperature saliranno ulteriormente a 20.91°C, mentre l'umidità scenderà al 69%. Il vento cambierà direzione, soffiando da sud a 6.42 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere gli 8.3 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le piogge continueranno con un'intensità di 1.13 mm. Le temperature scenderanno leggermente a 19.92°C, con il vento che ruoterà verso ovest, soffiando a 6.13 m/s. L'umidità sarà del 70% e ci sarà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia si attenuerà, con un accumulo di 0.49 mm. Le temperature si stabilizzeranno sui 19°C, e il vento si calmerà, provenendo da ovest a 3.61 m/s. Il cielo si schiarirà parzialmente, con solo il 4% di copertura nuvolosa.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un ritorno delle piogge leggere, con un accumulo di 2.4 mm. Le temperature scenderanno a 17.65°C con un'umidità del 75%. Il vento sarà debole, proveniente da sud a 1.21 m/s, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso.

Sera: La sera si concluderà con ulteriori piogge leggere di 1.84 mm. Le temperature saranno di 16.72°C, con un'umidità che salirà all'81%. Il vento tornerà a rinforzarsi da nord-est, soffiando a 3.9 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una prevalenza di piogge leggere e cieli nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra i 15.56°C e i 20.91°C, con il vento che varierà in direzione e intensità nel corso della giornata. Sebbene ci siano alcune schiarite previste nel primo pomeriggio, l'umidità rimarrà relativamente alta. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello per affrontare le precipitazioni previste, specialmente nelle ore centrali e serali.