Meteo dei prossimi giorni dal 8 agosto 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 8 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara per una giornata di sole e cielo limpido, con temperature che promettono di essere decisamente estive. Ma come si svilupperà il meteo nelle diverse fasce orarie? Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per ogni momento della giornata di domani.

Previsioni dettagliate per l'8 agosto 2025

Notte: A partire dalla mezzanotte, il cielo sopra Gela sarà perfettamente sereno. La temperatura si aggirerà intorno ai 25,25°C, con un'umidità del 59%. Il vento soffierà leggermente da nord-est a 1,97 m/s, rendendo l'atmosfera piacevolmente fresca.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, verso le 03:00, le condizioni meteo rimarranno invariate, con un cielo ancora sereno. La temperatura scenderà leggermente a 24,85°C, con un'umidità costante al 59%. Il vento continuerà a provenire da nord-est a una velocità di 1,99 m/s.

Mattina: Con l'arrivo delle 06:00, il sole inizierà a farsi strada nel cielo, mantenendo sempre condizioni di cielo sereno. La temperatura salirà a 25,84°C, mentre l'umidità scenderà al 56%. Il vento sarà molto lieve, provenendo da est a 1,49 m/s.

Mezza mattinata: Alle 09:00, il sole splenderà alto, con una temperatura che toccherà i 26,99°C. L'umidità sarà al 51%, offrendo una sensazione di calore piacevole. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a una velocità di 3,36 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni atmosferiche continueranno a essere ideali con cielo sereno. La temperatura raggiungerà i 27,16°C, e l'umidità aumenterà leggermente al 57%. Il vento soffierà da sud-ovest a 4,59 m/s, portando un po' di refrigerio.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, intorno alle 15:00, il termometro segnerà 26,9°C e l'umidità salirà al 60%. Il vento, proveniente da sud-ovest, diminuirà leggermente la sua intensità a 2,66 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, la temperatura sarà di 25,9°C, con un'umidità del 63%. Il cielo rimarrà sereno, e il vento soffierà da ovest a 1,57 m/s, rendendo la serata piacevole.

Sera: Infine, alle 21:00, la giornata si concluderà con un cielo ancora limpido e una temperatura di 25,49°C. L'umidità sarà al 64%, e il vento sarà molto leggero, provenendo da nord a 1,08 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata dell'8 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzata da un tempo splendido, con cielo sereno per tutta la durata delle 24 ore. Le temperature varieranno da un minimo di 24,85°C nelle prime ore del mattino a un massimo di 27,16°C a mezzogiorno. Il vento sarà per lo più leggero, proveniente da diverse direzioni, e non ci saranno precipitazioni. In sintesi, una giornata ideale per godersi l'estate in tutta tranquillità.