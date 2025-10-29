Meteo dei prossimi giorni dal 30 ottobre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Quotidiano di Gela

Che tempo farà domani 30 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
29 ottobre 2025 15:00
Meteo
Domani, 30 ottobre 2025, la città di Gela sarà teatro di condizioni meteorologiche varie che potrebbero influenzare i vostri piani. La giornata inizierà con un cielo coperto, ma i cittadini dovranno prepararsi a un cambiamento nel pomeriggio. Continuate a leggere per scoprire tutte le previsioni dettagliate.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia sotto un cielo completamente coperto. La temperatura si manterrà fresca, intorno ai 15.7°C, con un'umidità del 73%. Il vento soffierà da est a una velocità di 2.75 m/s e con raffiche che potranno raggiungere i 2.48 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, le condizioni rimarranno invariate con un cielo coperto. La temperatura aumenterà leggermente a 18.15°C, e l'umidità salirà al 74%. Il vento sarà un po' più forte, arrivando a 3.37 m/s.

Mattina: In mattinata, il cielo inizierà a mostrare qualche apertura con nubi sparse, mentre la temperatura salirà a 18.55°C. L'umidità sarà al 78% e il vento aumenterà ulteriormente a 3.72 m/s. Nessuna pioggia è prevista in questa fascia oraria.

Mezza mattinata: Le nuvole torneranno a coprire il cielo completamente, con la temperatura che raggiungerà i 21.08°C. L'umidità scenderà al 71% e il vento soffierà da sud-est a 5.2 m/s. Ancora una volta, nessuna precipitazione è prevista.

Mezzogiorno: Proseguendo verso mezzogiorno, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente a 21.47°C, con un'umidità del 79%. Il vento soffierà a 5 m/s e non ci sono previsioni di pioggia.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si verificheranno le prime precipitazioni con 0.3 mm di pioggia leggera prevista. La temperatura si manterrà stabile a 21.71°C, e il vento aumenterà a 5.49 m/s. L'umidità resterà al 79%.

Tardo pomeriggio: Le piogge diventeranno più consistenti nel tardo pomeriggio, con 2.08 mm di precipitazioni attese. La temperatura scenderà leggermente a 20.7°C, mentre l'umidità salirà all'85%. Il vento soffierà a 4.88 m/s.

Sera: Verso sera, la pioggia leggera continuerà, accumulando altri 1.6 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 20.46°C e l'umidità rimarrà all'85%. Il vento calerà leggermente a 4.34 m/s, e il cielo mostrerà qualche apertura tra le nuvole.

Riepilogo delle previsioni per Gela

In sintesi, la giornata del 30 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un inizio nuvoloso che lascerà spazio a piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 15.7°C e i 21.71°C. Il vento sarà moderato, con raffiche più intense nel pomeriggio. I cittadini di Gela dovrebbero prepararsi a una giornata variabile, con un ombrello a portata di mano per le piogge pomeridiane e serali.

Previsioni meteo 30 ottobre 2025

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.7° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 2.5)
Umidità 73%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +18.2° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 3.4 E (max 3.4)
Umidità 74%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.6° (perc. +18.5°)
Precip. -
Vento 3.7 E (max 4.4)
Umidità 78%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.1° (perc. +21.1°)
Precip. -
Vento 5.2 SE (max 6.0)
Umidità 71%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.5° (perc. +21.7°)
Precip. -
Vento 5.0 SE (max 6.4)
Umidità 79%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.7° (perc. +22.0°)
Precip. 0.3mm (prob. 40%)
Vento 5.5 SE (max 7.1)
Umidità 79%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +20.7° (perc. +21.1°)
Precip. 2.08mm (prob. 100%)
Vento 4.9 E (max 7.7)
Umidità 85%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +20.5° (perc. +20.8°)
Precip. 1.6mm (prob. 100%)
Vento 4.3 E (max 5.9)
Umidità 85%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +20.2° (perc. +20.5°)
Precip. 0.21mm (prob. 100%)
Vento 4.3 NE (max 4.3)
Umidità 85%
