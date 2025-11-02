Meteo dei prossimi giorni dal 3 novembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 3 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente intrigante domani, 3 novembre 2025. Le previsioni suggeriscono un'evoluzione dinamica delle condizioni atmosferiche, con variazioni significative nel corso della giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo sopra questa affascinante città siciliana.

Le Previsioni per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizierà con un cielo completamente coperto. La temperatura si aggirerà intorno ai 18.5°C, con un'umidità dell'83%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1017 hPa. Il vento soffierà leggermente da nord-ovest con una velocità di 0.99 m/s, accompagnato da raffiche di 1.3 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura in lieve aumento a 19.1°C. L'umidità sarà dell'84%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 1.14 m/s, con raffiche di 1.77 m/s. La pressione atmosferica si manterrà stabile.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 18.79°C, mentre l'umidità resterà alta all'84%. Il vento aumenterà la sua velocità, provenendo da nord-ovest a 1.75 m/s con raffiche fino a 2.55 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo tornerà a essere coperto. La temperatura salirà a 20.12°C, con un'umidità del 74%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a 3.42 m/s, con raffiche di 4.87 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. La temperatura raggiungerà i 21.43°C. L'umidità rimarrà costante al 74%, mentre il vento soffierà da ovest a 6.09 m/s, con raffiche fino a 6.68 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si aprirà, regalando un clima sereno. La temperatura si manterrà intorno ai 21.42°C, con un'umidità in calo al 71%. Il vento soffierà da ovest a 7.95 m/s, con raffiche di 8.36 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno. La temperatura scenderà a 20.21°C, con un'umidità del 76%. Il vento continuerà a soffiare da ovest a 6.9 m/s, con raffiche di 7.61 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo completamente sereno. La temperatura sarà di 19.59°C, mentre l'umidità scenderà al 74%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord a 3.09 m/s, con raffiche di 3.24 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Inizierà con un cielo coperto, che si aprirà gradualmente nel corso della giornata, lasciando spazio a momenti di cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 18.5°C e i 21.43°C, con venti moderati provenienti principalmente da ovest. Nel complesso, sarà una giornata senza precipitazioni, ideale per godersi una passeggiata all'aperto o per dedicarsi ad attività all'aria aperta.