Meteo dei prossimi giorni dal 27 ottobre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 27 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata che potrebbe offrire sorprese interessanti. Dalle prime ore del mattino fino alla sera, il tempo sarà caratterizzato da condizioni variabili che meritano di essere esplorate nel dettaglio per pianificare al meglio le attività quotidiane. Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva il cielo di Gela il 27 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per Gela il 27 ottobre 2025

Notte: La giornata inizierà con una temperatura di 19.67°C e un'umidità dell'84%. Le nubi sparse copriranno il cielo, ma non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 5.27 m/s, con raffiche che possono raggiungere gli 8.26 m/s, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Prima mattina: La temperatura salirà a 20.67°C, con un'umidità dell'82%. Le nubi diventeranno leggermente più dense, coprendo il 65% del cielo, ma il rischio di pioggia rimarrà nullo. Il vento, proveniente da ovest-nordovest, aumenterà di intensità a 9.18 m/s, con raffiche che potranno arrivare fino a 11.56 m/s.

Mattina: Con il sorgere del sole, la temperatura scenderà leggermente a 19.83°C. L'umidità diminuirà al 67%, mentre le nubi sparse copriranno il 67% del cielo. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nordovest a 9.39 m/s, con raffiche di 11.24 m/s. La pressione aumenterà leggermente a 1012 hPa.

Mezza mattinata: La temperatura salirà a 21.07°C e l'umidità scenderà al 51%. Le nubi sparse occuperanno l'82% del cielo, ma senza alcuna previsione di pioggia. Il vento si manterrà costante a 9.65 m/s, con direzione ovest-nordovest e raffiche fino a 9.59 m/s.

Mezzogiorno: La temperatura raggiungerà il suo massimo di 22.31°C, con un'umidità del 53%. Le nubi si diraderanno leggermente, coprendo il 45% del cielo. Il vento, proveniente sempre da ovest, soffierà a 8.75 m/s, con raffiche di 9.35 m/s. La pressione si stabilizzerà a 1013 hPa.

Primo pomeriggio: Le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente, con un cielo prevalentemente sereno e una temperatura di 21.82°C. L'umidità sarà al 55% e il vento soffierà da ovest-nordovest a 8.62 m/s, con raffiche fino a 9.74 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 19.99°C e l'umidità sarà al 53%. Il cielo sarà quasi completamente sgombro da nubi, con solo il 1% di copertura. Il vento, ora proveniente da nord-ovest, soffierà a 7.3 m/s, con raffiche di 8.55 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una serata serena e una temperatura di 18.91°C. L'umidità salirà al 63%, mentre il vento continuerà da nord-ovest a 8.27 m/s, con raffiche fino a 9.62 m/s. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016 hPa.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteo variabili, con cieli che alterneranno nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 18.91°C e un massimo di 22.31°C, mentre i venti soffieranno prevalentemente da ovest-nordovest, con velocità medie tra 5.27 m/s e 9.65 m/s. Non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata adatta a chi ama trascorrere del tempo all'aperto. In sintesi, Gela si prepara a vivere una giornata dinamica ma piacevole, con un clima che invita a godere delle bellezze autunnali della città.