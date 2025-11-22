Meteo dei prossimi giorni dal 23 novembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 23 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata meteorologica variegata, con un inizio umido che si trasformerà in un clima più sereno man mano che il giorno avanza. I cittadini saranno accolti da una serie di cambiamenti atmosferici che renderanno interessante seguire l'evoluzione del tempo nel corso delle ore. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria, per non farsi trovare impreparati.

Le previsioni dettagliate per Gela

Notte: La notte inizia con una temperatura di 12.88°C e un'umidità del 66%. È prevista una pioggia leggera con una precipitazione di 0.13 mm. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest a 9.26 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 13.58 m/s. La copertura nuvolosa sarà al 65%, rendendo il cielo moderatamente coperto.

Prima mattina: Le condizioni migliorano leggermente con la temperatura che si mantiene stabile a 12.89°C e l'umidità che sale al 68%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura del 27%. Il vento soffierà a 9.73 m/s con raffiche fino a 13.09 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, la temperatura sale a 13.27°C e l'umidità scende al 58%. Il cielo si presenta con poche nuvole e una copertura del 13%. Il vento si calma leggermente, con una velocità di 8.91 m/s e raffiche di 13.16 m/s.

Mezza mattinata: Il sole inizia a dominare il cielo, con una temperatura che raggiunge i 14.56°C. L'umidità scende ulteriormente al 54%. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa minima del 6%. Il vento soffierà a 6.79 m/s, con raffiche fino a 9.5 m/s.

Mezzogiorno: Le condizioni ideali continuano con una temperatura che sale a 15.82°C. L'umidità si attesta al 53%. Il cielo rimarrà sereno con solo il 6% di copertura nuvolosa. Il vento aumenterà a 8.54 m/s, con raffiche di 9.7 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio la temperatura si stabilizza a 15.48°C, mentre l'umidità scende al 49%. Il cielo si manterrà con poche nuvole e una copertura del 12%. Il vento soffierà a 9.2 m/s, con punte di 10.36 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tardo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 14.27°C e l'umidità sale al 59%. Il cielo rimarrà con poche nuvole, con una copertura del 17%. Il vento soffierà a 7.11 m/s, con raffiche di 9.04 m/s.

Sera: La serata si chiude con una temperatura di 14.48°C e un'umidità del 60%. Il cielo presenterà ancora poche nuvole, con una copertura del 22%. Il vento calerà a 3.28 m/s, con raffiche di 5.92 m/s.

Riepilogo delle condizioni meteo

La giornata del 23 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un inizio umido e nuvoloso, con una pioggia leggera durante la notte. Tuttavia, con l'avanzare delle ore, il clima migliorerà notevolmente, portando a un cielo prevalentemente sereno e temperature piacevoli. Il vento sarà presente ma non particolarmente intenso, con raffiche che si attenueranno nel corso della serata. In sintesi, sarà una giornata variabile ma nel complesso positiva per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto, specialmente nelle ore centrali del giorno.