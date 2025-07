Meteo dei prossimi giorni dal 22 luglio 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 22 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Quando l'estate raggiunge il suo culmine, le giornate a Gela promettono di essere soleggiate e calde. Con il cielo che si presenta terso, il mare che brilla sotto il sole e un lieve vento che accarezza la pelle, il clima invita a trascorrere del tempo all'aperto. Ma cosa ci riserva esattamente il meteo per il 22 luglio 2025? Scopriamo insieme come si evolverà la giornata, ora per ora.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: Nelle ore notturne, Gela sarà avvolta da un cielo completamente sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 29.9°C, con un'umidità del 69%. Il vento soffierà leggero da ovest con una velocità di 2.11 m/s, creando un'atmosfera piacevole e fresca.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, il clima rimane stabile. La temperatura scende a 26.49°C, mentre l'umidità si attesta al 68%. Il vento, calmo, proviene da nord con una velocità di 1.01 m/s. Il cielo sarà ancora sereno, ideale per chi ama fare una passeggiata mattutina.

Mattina: A mattina inoltrata, il sole inizia a riscaldare l'aria. La temperatura sale a 27.68°C, mentre l'umidità scende leggermente al 64%. Il vento da ovest, più vivace, raggiunge una velocità di 3.64 m/s. Il cielo rimane prevalentemente sereno, con solo una leggera copertura nuvolosa del 3%.

Mezza mattinata: La temperatura continua a salire fino a 28.82°C e l'umidità si stabilizza al 66%. Con un vento da sud-ovest a 3.99 m/s, le condizioni rimangono ideali per attività all'aperto. La visibilità leggermente ridotta non comprometterà la bellezza del cielo limpido.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali del giorno, il termometro segnerà 30.43°C, con l'umidità che scende al 61%. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 7.3 m/s. Il cielo sarà quasi completamente sereno, rendendo questa fascia oraria perfetta per una pausa pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura raggiungerà il picco di 31.38°C e l'umidità scenderà al 56%. Il vento, più intenso da ovest, avrà una velocità di 9.09 m/s. Le condizioni rimarranno comunque piacevoli grazie al cielo terso.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le temperature rimarranno elevate, con il termometro che segnerà 31.73°C e l'umidità che scenderà ulteriormente al 48%. Il vento, questa volta da nord-ovest, si calmerà leggermente, soffiando a 4.78 m/s.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura scenderà a 28.89°C. L'umidità si attesterà al 54%, mentre il vento soffierà da est a 2.59 m/s. Il cielo rimarrà sereno, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 22 luglio 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche tipicamente estive, con temperature che varieranno dai 26.49°C della prima mattina ai 31.73°C del tardo pomeriggio. Il cielo sarà prevalentemente sereno per tutto il giorno, con una leggera brezza che accompagnerà il sole. La giornata si preannuncia perfetta per chi desidera godere delle bellezze naturali di Gela, sia in spiaggia che in città.