Meteo dei prossimi giorni dal 22 dicembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 22 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il cielo sopra Gela si prepara a raccontare una storia di nuvole e brevi sprazzi di sole. Gli abitanti della città siciliana si sveglieranno domani con una giornata che promette di essere interessante dal punto di vista meteorologico. Le nuvole saranno le protagoniste, ma non mancheranno momenti di tregua che potrebbero regalare qualche raggio di sole. Continuate a leggere per scoprire cosa riserverà il tempo nelle diverse ore della giornata.

Previsioni Meteo Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Le prime ore della mattina si apriranno con un cielo coperto. La temperatura sarà intorno ai 14.18°C con un'umidità dell'81%. Il vento soffierà leggermente da nord-est a una velocità di 2.31 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 2.16 m/s. La visibilità sarà buona, mantenendosi a 10 km.

Prima mattina: Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto. La temperatura scenderà leggermente a 13.69°C, con il vento che aumenterà di intensità raggiungendo i 2.56 m/s. L'umidità si manterrà stabile all'81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Mattina: Alle prime luci del giorno, le condizioni meteorologiche resteranno simili. Il termometro segnerà 13.48°C, con l'umidità in lieve aumento all'85%. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 3.34 m/s, con raffiche fino a 3.66 m/s.

Mezza mattinata: È previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, e la temperatura salirà a 15.14°C. L'umidità scenderà leggermente al 76%, mentre il vento diminuirà a 2.26 m/s.

Mezzogiorno: Il sole farà capolino tra le nubi sparse, con la temperatura che raggiungerà i 16.24°C. L'umidità scenderà al 70%, offrendo un clima più secco e piacevole. Il vento soffierà da sud a una velocità di 1.96 m/s.

Primo pomeriggio: Le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole all'orizzonte. La temperatura sarà di 15.91°C, con un'umidità del 71%. Il vento, proveniente da sud-est, soffierà a 1.69 m/s.

Tardo pomeriggio: Il cielo tornerà ad essere parzialmente nuvoloso, con una temperatura di 15.15°C. L'umidità salirà al 77%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 2.63 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto. La temperatura sarà di 14.77°C, con un'umidità del 79%. Il vento, proveniente da est, raggiungerà una velocità di 3.88 m/s, con raffiche fino a 4.4 m/s.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Gela sarà dominata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con momenti di schiarite durante la mezza mattinata e il mezzogiorno. Le temperature oscilleranno tra i 13.48°C e i 16.24°C, offrendo un clima mite, tipico delle giornate invernali siciliane. Il vento soffierà moderatamente, con intensità variabile nel corso della giornata. Sebbene non siano previste precipitazioni, l'umidità rimarrà relativamente alta, contribuendo a rendere l'atmosfera leggermente umida. In sintesi, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e temperature miti, con qualche timida apertura di sole che potrebbe rischiarare la giornata degli abitanti di Gela.