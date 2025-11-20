Meteo dei prossimi giorni dal 21 novembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Quotidiano di Gela

Che tempo farà domani 21 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

20 novembre 2025 15:00
Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata variegata, con un'evoluzione meteorologica che potrebbe sorprendere. Se siete curiosi di sapere se sarà una giornata da ombrello o da occhiali da sole, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli ora per ora.

Previsioni orarie dettagliate per Gela

Notte: La notte inizierà sotto un cielo sereno, con una temperatura di 14.99°C. L'umidità sarà al 75%, rendendo l'aria leggermente umida. Il vento soffierà dolcemente da nord a 1.77 m/s, senza particolari raffiche.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo vedrà l'arrivo di qualche nuvola, ma il tempo resterà prevalentemente tranquillo. La temperatura salirà leggermente a 15.74°C, con un'umidità del 73%. Il vento proveniente da nord-est diminuirà a 1.39 m/s.

Mattina: Con l'inizio della mattina, è prevista una leggera pioggia, con precipitazioni di 2.46 mm. La temperatura si manterrà sui 16.46°C, mentre il vento cambierà direzione provenendo da sud, con una velocità di 1.35 m/s.

Mezza mattinata: Nel corso della mezza mattinata, le precipitazioni continueranno con 2.72 mm di pioggia. Tuttavia, la temperatura salirà a 18.44°C, rendendo il clima più mite. Il vento si intensificherà, soffiando da ovest a 7.25 m/s con raffiche fino a 8.36 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia leggera persisterà, ma con una riduzione delle precipitazioni a 0.9 mm. La temperatura scenderà leggermente a 17.85°C, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con maggiore intensità, raggiungendo i 9.96 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni miglioreranno con una probabilità di pioggia ridotta al 20% e solo 0.1 mm di precipitazioni attese. La temperatura sarà di 16.95°C e il vento si manterrà robusto da ovest, soffiando a 8.27 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il clima si stabilizzerà leggermente, anche se è prevista una pioggia leggera di 0.63 mm. La temperatura scenderà a 15.61°C, con il vento che continuerà a soffiare da ovest a 7.81 m/s.

Sera: La serata si presenterà con cielo prevalentemente nuvoloso e pioggia leggera, con 0.45 mm di precipitazioni. La temperatura si abbasserà ulteriormente a 14.94°C, e il vento si calmerà leggermente, soffiando a 4.56 m/s da ovest.

Riassunto delle condizioni meteo della giornata

La giornata a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteo, con pioggia leggera attesa principalmente nella mattinata e nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 14.99°C e i 18.44°C, mantenendo un clima mite per tutto il giorno. Il vento giocherà un ruolo significativo, con velocità variabili e raffiche intense, soprattutto a metà giornata. In sintesi, sarà una giornata in cui l'ombrello potrebbe rivelarsi utile, soprattutto nelle ore mattutine.

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.0° (perc. +14.5°)
Precip. -
Vento 1.8 N (max 1.9)
Umidità 75%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +15.7° (perc. +15.3°)
Precip. -
Vento 1.4 NE (max 0.7)
Umidità 73%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.5° (perc. +16.1°)
Precip. 2.46mm (prob. 100%)
Vento 1.4 S (max 4.1)
Umidità 73%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +18.4° (perc. +18.1°)
Precip. 2.72mm (prob. 100%)
Vento 7.3 SO (max 8.4)
Umidità 68%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +17.9° (perc. +17.4°)
Precip. 0.9mm (prob. 100%)
Vento 10.0 O (max 11.5)
Umidità 67%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +17.0° (perc. +16.5°)
Precip. 0.1mm (prob. 20%)
Vento 8.3 O (max 9.6)
Umidità 67%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.6° (perc. +15.1°)
Precip. 0.63mm (prob. 60%)
Vento 7.8 O (max 9.4)
Umidità 72%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.9° (perc. +14.3°)
Precip. 0.45mm (prob. 55%)
Vento 4.6 O (max 6.0)
Umidità 69%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.6° (perc. +14.0°)
Precip. 0.51mm (prob. 61%)
Vento 4.8 O (max 6.4)
Umidità 71%
