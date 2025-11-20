Meteo dei prossimi giorni dal 21 novembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 21 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata variegata, con un'evoluzione meteorologica che potrebbe sorprendere. Se siete curiosi di sapere se sarà una giornata da ombrello o da occhiali da sole, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli ora per ora.

Previsioni orarie dettagliate per Gela

Notte: La notte inizierà sotto un cielo sereno, con una temperatura di 14.99°C. L'umidità sarà al 75%, rendendo l'aria leggermente umida. Il vento soffierà dolcemente da nord a 1.77 m/s, senza particolari raffiche.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo vedrà l'arrivo di qualche nuvola, ma il tempo resterà prevalentemente tranquillo. La temperatura salirà leggermente a 15.74°C, con un'umidità del 73%. Il vento proveniente da nord-est diminuirà a 1.39 m/s.

Mattina: Con l'inizio della mattina, è prevista una leggera pioggia, con precipitazioni di 2.46 mm. La temperatura si manterrà sui 16.46°C, mentre il vento cambierà direzione provenendo da sud, con una velocità di 1.35 m/s.

Mezza mattinata: Nel corso della mezza mattinata, le precipitazioni continueranno con 2.72 mm di pioggia. Tuttavia, la temperatura salirà a 18.44°C, rendendo il clima più mite. Il vento si intensificherà, soffiando da ovest a 7.25 m/s con raffiche fino a 8.36 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia leggera persisterà, ma con una riduzione delle precipitazioni a 0.9 mm. La temperatura scenderà leggermente a 17.85°C, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con maggiore intensità, raggiungendo i 9.96 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni miglioreranno con una probabilità di pioggia ridotta al 20% e solo 0.1 mm di precipitazioni attese. La temperatura sarà di 16.95°C e il vento si manterrà robusto da ovest, soffiando a 8.27 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il clima si stabilizzerà leggermente, anche se è prevista una pioggia leggera di 0.63 mm. La temperatura scenderà a 15.61°C, con il vento che continuerà a soffiare da ovest a 7.81 m/s.

Sera: La serata si presenterà con cielo prevalentemente nuvoloso e pioggia leggera, con 0.45 mm di precipitazioni. La temperatura si abbasserà ulteriormente a 14.94°C, e il vento si calmerà leggermente, soffiando a 4.56 m/s da ovest.

Riassunto delle condizioni meteo della giornata

La giornata a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteo, con pioggia leggera attesa principalmente nella mattinata e nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 14.99°C e i 18.44°C, mantenendo un clima mite per tutto il giorno. Il vento giocherà un ruolo significativo, con velocità variabili e raffiche intense, soprattutto a metà giornata. In sintesi, sarà una giornata in cui l'ombrello potrebbe rivelarsi utile, soprattutto nelle ore mattutine.