Meteo dei prossimi giorni dal 21 luglio 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 21 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il fascino del cielo limpido di Gela continua a incantare residenti e turisti, promettendo una giornata di sole e tranquillità. Mentre la città si prepara ad accogliere un nuovo giorno, le previsioni meteorologiche per domani, 21 luglio 2025, sembrano suggerire un clima ideale per godere delle bellezze locali. Ma quali sono le condizioni attese nelle varie fasce orarie? Scopriamolo insieme.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Durante la notte, Gela sarà avvolta da un cielo sereno, con una temperatura di 27.65°C. L'umidità sarà dell'84%, rendendo l'aria leggermente pesante, mentre il vento soffierà dolcemente da ovest a una velocità di 1.53 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura scenderà a 24.77°C, offrendo un po' di refrigerio. Il tasso di umidità calerà leggermente al 79%, e il vento, proveniente da nord, si calmerà ulteriormente con una velocità di 0.95 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo resterà limpido e il termometro segnalerà 26.32°C. L'umidità continuerà a calare, attestandosi al 67%, mentre il vento soffierà leggermente da ovest a 1.06 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il sole splenderà alto e la temperatura salirà a 28.2°C. L'umidità sarà del 62%, e il vento, proveniente da sud-ovest, aumenterà la sua velocità a 3.35 m/s, portando una leggera brezza.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni resteranno ideali per attività all'aperto, con una temperatura di 29.05°C e un'umidità del 61%. Il vento soffierà da sud-ovest a 3.01 m/s.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, il clima resterà piacevole con una temperatura di 28.94°C e un'umidità del 65%. Il vento, proveniente da sud-ovest, si intensificherà leggermente, raggiungendo una velocità di 3.7 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 27.47°C, con un'umidità del 70%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a una velocità di 0.5 m/s, portando una leggera frescura.

Sera: La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e una temperatura di 26.95°C. L'umidità si manterrà al 70%, mentre il vento, proveniente da ovest, sarà quasi assente a 0.17 m/s, regalando una serata tranquilla.

Riepilogo delle previsioni per la giornata

La giornata del 21 luglio 2025 a Gela si prospetta splendida, con un cielo costantemente sereno e temperature miti che raggiungeranno il picco a mezzogiorno con 29.05°C. L'umidità sarà variabile, ma non eccessiva, e il vento soffierà dolcemente, garantendo un clima confortevole per tutta la giornata. Un'ottima occasione per approfittare delle attività all'aperto e godere delle bellezze che Gela ha da offrire.