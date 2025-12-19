Meteo dei prossimi giorni dal 20 dicembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 20 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata dinamica dal punto di vista meteorologico. Con cambiamenti significativi previsti nelle condizioni atmosferiche, è essenziale rimanere preparati per qualsiasi evento, che si tratti di pioggia o di cieli coperti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per le prossime 24 ore.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: La giornata inizia sotto un cielo completamente coperto, accompagnato da pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a 14,39°C, con un'elevata umidità del 93%. Il vento soffierà da est con una velocità di 2,95 m/s e raffiche di 4,26 m/s. Si prevedono precipitazioni di 6,37 mm, rendendo l'atmosfera umida e fresca.

Prima mattina: La pioggia moderata persisterà nelle prime ore del mattino, con una temperatura leggermente più bassa di 14,14°C e un'umidità dell'89%. Il vento continuerà a provenire da est a 3,03 m/s, con raffiche fino a 4,37 m/s. Le precipitazioni totali previste sono di 5,44 mm, mentre la visibilità migliorerà fino a 10.000 metri.

Mattina: La pioggia si attenuerà diventando leggera, con temperature che scenderanno a 13,99°C. L'umidità sarà ancora alta, all'87%, e il vento soffierà da nord-est a 2,85 m/s. Con un totale di 1,8 mm di pioggia previsto, la mattinata sarà ancora umida ma con una visibilità migliore.

Mezza mattinata: La pioggia leggera si farà sentire ancora, ma con un'intensità ridotta a 0,55 mm. Le temperature saliranno a 14,45°C e l'umidità scenderà all'84%. Il vento aumenterà leggermente a 3,43 m/s con raffiche di 4,59 m/s. Il cielo resterà coperto al 100%.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà coperto ma senza precipitazioni. La temperatura raggiungerà i 15,37°C, con un'umidità che scenderà al 77%. Il vento soffierà a 3,03 m/s da nord-est, mantenendo l'atmosfera fresca e nuvolosa.

Primo pomeriggio: Le nuvole persisteranno, coprendo il 97% del cielo, ma le temperature saliranno fino a 16,11°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 71%, mentre il vento sarà più calmo, a 1,9 m/s. Sarà un pomeriggio grigio ma con condizioni più asciutte.

Tardo pomeriggio: Le temperature scenderanno di nuovo a 14,35°C, con un'umidità all'80%. Il vento aumenterà la sua velocità a 3,4 m/s, mantenendo il cielo coperto al 94%. Anche se non piove, il clima resterà decisamente nuvoloso.

Sera: Concludendo la giornata, le temperature si stabiliranno intorno a 13,78°C con un'umidità dell'83%. Il vento soffierà a 3,86 m/s, con raffiche che raggiungeranno 4,29 m/s, mantenendo il cielo coperto al 95%. La visibilità sarà buona, ma il cielo continuerà a essere nuvoloso.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata principalmente da cieli coperti con piogge intermittenti, soprattutto durante le prime ore. Le temperature varieranno tra i 13,78°C e i 16,11°C, con un'umidità elevata per gran parte della giornata. Il vento, proveniente per lo più da est, avrà velocità moderate, con raffiche occasionali. Nonostante alcune piogge mattutine, il pomeriggio si stabilizzerà con un cielo ancora coperto ma senza precipitazioni significative. Prepararsi a una giornata grigia e umida sarà essenziale per affrontare al meglio il clima di Gela domani.