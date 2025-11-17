Meteo dei prossimi giorni dal 18 novembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 18 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per la città di Gela per domani, 18 novembre 2025, promettono una giornata interessante e variegata dal punto di vista atmosferico. Con un mix di pioggia e nuvole che si alterneranno durante le diverse ore del giorno, sarà fondamentale rimanere aggiornati per pianificare al meglio le proprie attività. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il tempo in ciascuna fascia oraria.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte inizierà con una leggera pioggia, con una probabilità di precipitazioni del 27% e un accumulo previsto di 0.29 mm. Le temperature saranno miti, intorno ai 20.19°C. L'umidità sarà elevata, raggiungendo il 76%, mentre il vento soffierà da nord-est a 2.68 m/s.

Prima mattina: Durante la prima mattina, le condizioni miglioreranno con la cessazione delle piogge e cieli prevalentemente nuvolosi. La temperatura scenderà a 18.68°C, con una riduzione dell'umidità al 68%. I venti si intensificheranno leggermente, provenendo da nord-est a 5.08 m/s.

Mattina: La mattina porterà cieli coperti e una temperatura di 19.02°C. Nonostante l'assenza di pioggia, l'umidità rimarrà elevata al 65%, con venti da est che soffieranno a 3.23 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà a 20.39°C. L'umidità si abbasserà leggermente al 61%, mentre i venti cambieranno direzione, provenendo da nord a 4.58 m/s.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, le nuvole persisteranno, mentre la temperatura raggiungerà il picco di 21.61°C. L'umidità si attesterà al 64%, e i venti soffieranno da sud a 2.84 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, torneranno le piogge leggere con un accumulo di 1.19 mm e una probabilità di precipitazioni del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 21.04°C, con l'umidità che salirà al 76%. I venti, provenienti da est-sud-est, aumenteranno la loro intensità a 6.63 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora piogge leggere, con un accumulo di 0.43 mm. La temperatura scenderà lievemente a 20.67°C e l'umidità si manterrà al 74%. I venti, provenienti da sud-est, soffieranno a una velocità di 2.93 m/s.

Sera: La sera sarà caratterizzata da un'intensificazione delle piogge, con un accumulo di 1.78 mm. Le temperature scenderanno ulteriormente a 18.89°C, con l'umidità che raggiungerà l'80%. I venti cambieranno direzione, provenendo da ovest, e soffieranno a 3.93 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Generali

La giornata di domani a Gela sarà dominata da condizioni meteorologiche variabili, con alternanza di piogge leggere e cieli nuvolosi. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 18°C e i 21°C. L'umidità sarà generalmente elevata, e i venti varieranno in direzione e intensità. Sarà una giornata da monitorare attentamente per chi ha in programma attività all'aperto, con particolare attenzione alle fasce orarie del primo pomeriggio e della sera, quando le piogge saranno più consistenti.