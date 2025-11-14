Meteo dei prossimi giorni dal 15 novembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 15 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad accogliere una giornata di metà novembre con un clima che promette di essere variabile. Gli abitanti e i visitatori della città potranno godere di temperature miti, ma con cieli che si annunciano parzialmente nuvolosi. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per domani, 15 novembre 2025.

Le previsioni orarie

Notte: La temperatura scenderà fino a 14.8°C accompagnata da un'umidità dell'82%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, ma la visibilità sarà ottima. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 3.18 m/s, con raffiche fino a 2.24 m/s.

Prima mattina: Attese condizioni di cielo coperto con una temperatura che salirà a 16.8°C. L'umidità si manterrà alta all'83%, mentre il vento proveniente da est-nord-est si intensificherà leggermente a 3.36 m/s.

Mattina: Con l'inizio della giornata, le nubi continueranno a coprire il cielo. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 16.8°C, mentre l'umidità resterà all'82%. Il vento, proveniente da nord-est, calerà a 2.85 m/s con raffiche di 2.16 m/s.

Mezza mattinata: Il cielo si presenterà completamente coperto con temperature che aumenteranno fino a 18.9°C. L'umidità scenderà al 71%, e il vento sarà leggero proveniente da nord-est con una velocità di 0.92 m/s.

Mezzogiorno: A metà giornata, il cielo si libererà parzialmente, mostrando nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 20.1°C, con un'umidità del 64%. Il vento cambierà direzione, soffiando da sud-ovest a una velocità di 1.16 m/s.

Primo pomeriggio: Durante il pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo. La temperatura massima toccherà i 20.3°C, mentre l'umidità rimarrà stabile al 64%. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sud-ovest a 1.06 m/s.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, le nubi sparse si faranno più evidenti, e la temperatura scenderà a 19.4°C. L'umidità salirà al 72%, e il vento tornerà a soffiare da nord-est a una velocità di 1.1 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con cieli parzialmente nuvolosi e una temperatura di 18.5°C. L'umidità si attesterà al 69%, mentre il vento da nord-est soffierà a 2.03 m/s con raffiche fino a 1.98 m/s.

Riepilogo della giornata

La giornata del 15 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 14.8°C della notte e i 20.3°C del pomeriggio. L'umidità si manterrà alta, oscillando tra il 64% e l'83%, mentre i venti saranno generalmente deboli, con variazioni di direzione nel corso della giornata. Le condizioni generali promettono una giornata mite, senza precipitazioni, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto.