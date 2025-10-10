Meteo dei prossimi giorni dal 11 ottobre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 11 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela per domani, 11 ottobre 2025, promette di regalare una giornata interessante e variegata. Se siete curiosi di sapere come si evolveranno le condizioni meteorologiche nel corso delle ore, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli delle previsioni orarie. Dalle prime ore della notte fino alla sera, vi guideremo attraverso le diverse sfumature del tempo che accompagneranno la vostra giornata.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La giornata a Gela inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 18.28°C. L'umidità sarà al 74%, mentre il vento soffierà da nord-est a 3.09 m/s. La visibilità sarà ottima, senza alcun rischio di precipitazioni.

Prima mattina: Le prime luci vedranno un leggero aumento della temperatura a 19.41°C. Saranno presenti poche nuvole nel cielo, con un'umidità del 77%. Il vento si abbasserà leggermente a 2.65 m/s, sempre da nord-est.

Mattina: Verso le 06:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 19.39°C, con un leggero aumento della copertura nuvolosa a nubi sparse. Il vento continuerà a soffiare da nord-est a 2.25 m/s, mentre l'umidità rimarrà al 77%.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il termometro salirà a 21.17°C. Le nubi sparse aumenteranno al 55%, ma senza minaccia di pioggia. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 1.26 m/s.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali, la temperatura raggiungerà il suo picco a 21.97°C. Le nubi sparse copriranno il 57% del cielo, con il vento che aumenterà la sua intensità a 4.37 m/s da sud-ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà sereno con una leggera diminuzione della temperatura a 21.55°C. Il vento soffierà da sud-ovest a 4.01 m/s, e l'umidità salirà al 72%.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura scenderà leggermente a 21.03°C, con il cielo ancora sereno. Il vento calerà a 1.68 m/s, cambiando direzione verso ovest.

Sera: Infine, la serata si chiuderà con un cielo coperto e una temperatura di 20.69°C. L'umidità sarà al 76%, mentre il vento si manterrà debole a 0.85 m/s da ovest.

Riepilogo della giornata

In sintesi, la giornata dell'11 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. La mattina e il pomeriggio vedranno un'alternanza tra cielo sereno e nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. Il vento proverrà principalmente da sud-ovest, con intensità variabile. La sera porterà un cielo coperto, ma senza precipitazioni previste. In generale, sarà una giornata piacevole e ideale per attività all'aperto.