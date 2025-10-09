Meteo dei prossimi giorni dal 10 ottobre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 10 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, la vivace città siciliana, si appresta a vivere una giornata di ottobre con un clima che promette di sorprendere. Mentre l'autunno avanza, le previsioni meteo per domani offrono un quadro variegato, con condizioni atmosferiche che si alterneranno durante l'arco della giornata. Scopriamo nel dettaglio cosa riserva il tempo per il 10 ottobre 2025.

Previsioni meteo dettagliate per Gela

Notte: La giornata a Gela inizierà con un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17.52°C, con un'umidità del 60%. Il vento soffierà leggermente da est-nord-est a una velocità di 2.03 m/s, senza rischio di precipitazioni.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo si aprirà leggermente mostrando nubi sparse. Le temperature saliranno a 19.22°C e l'umidità scenderà al 55%. Il vento calerà a 1.8 m/s, provenendo sempre da est-nord-est.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nuvole si diraderanno ulteriormente, mantenendo un cielo con nubi sparse. La temperatura si manterrà stabile a 19.24°C, con un leggero aumento dell'umidità al 58%. Il vento cambierà direzione, soffiando da est a 2.25 m/s.

Mezza mattinata: Avvicinandosi al mezzogiorno, il cielo sarà prevalentemente sereno con solo poche nuvole. La temperatura salirà a 21.38°C mentre l'umidità scenderà lievemente al 51%. Il vento soffierà da sud-ovest a 1.53 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, Gela godrà di una giornata luminosa con nubi sparse e temperature che toccheranno i 22.34°C. L'umidità sarà al 53% e il vento aumenterà a 3.18 m/s, provenendo da sud-ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si aprirà completamente mostrando un cielo sereno. Le temperature rimarranno elevate a 22.25°C con un'umidità del 64%. Il vento soffierà da sud-ovest a 3.59 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con un cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a 21.35°C, mentre l'umidità salirà al 68%. Il vento sarà quasi assente a 0.73 m/s da sud-est.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e temperature che scenderanno a 20.78°C. L'umidità raggiungerà il 71% e il vento aumenterà leggermente a 2.18 m/s da nord-est.

Riepilogo delle condizioni meteo per il 10 ottobre 2025

La giornata del 10 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un inizio nuvoloso che evolverà in un clima prevalentemente sereno nel corso della giornata. Le temperature saranno piacevolmente miti, oscillando tra i 17.52°C e i 22.34°C. Il vento sarà generalmente lieve, con punte massime di 3.59 m/s nel primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto. Con un clima così variegato, Gela si prepara a vivere un'altra splendida giornata autunnale.