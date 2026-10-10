Messa in sicurezza costone Borsellino, costituita direzione lavori: a breve interventi terre armate

Era l'adempimento tecnico necessario per l'avvio dei cantieri, che dovrebbero partire nelle prossime settimane

Gela. E' il primo nucleo degli interventi previsti per la messa in sicurezza e il consolidamento dell'intera area del costone che da via Borsellino si estende per tutto il fronte successivo. I lavori di consolidamento delle terre armate sono già stati aggiudicati a un consorzio emiliano, per un totale superiore ai cinquecentomila euro. Il settore lavori pubblici, adesso, ha provveduto a costituire l'ufficio della direzione lavori, con l'attribuzione dell'incarico anche al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione. Si tratta di personale interno individuato dallo stesso settore lavori pubblici, che coordina le procedure. Era l'adempimento tecnico necessario per l'avvio dei cantieri, che dovrebbero partire nelle prossime settimane. Gli uffici dei lavori pubblici, retti dall'assessore Luigi Di Dio, hanno provveduto a completare l'iter di aggiudicazione degli interventi anche per la messa in sicurezza del tratto successivo. Inoltre, Palazzo di Città, con il settore ambiente, ha ottenuto un finanziamento totale da circa cinque milioni di euro per ulteriori interventi lungo quell'area, tra le più delicate da un punto di vista di tenuto geologica. Fondi che sono stati confermati, in questo caso, dall'assessore Giuseppe Fava e dal suo staff tecnico.