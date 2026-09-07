Quotidiano di Gela

Merz su voto in Sassonia-Anhalt “Mi assumo la responsabilità, ma non mi arrendo”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Sono consapevole della mia responsabilità personale". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco e leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, in un...

A cura di Redazione Redazione
07 settembre 2026 15:30
Merz su voto in Sassonia-Anhalt “Mi assumo la responsabilità, ma non mi arrendo” -
Italia
Italpress
Condividi

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Sono consapevole della mia responsabilità personale". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco e leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, in un punto stampa all'indomani delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il voto ha visto una vittoria schiacciante di Alternative fuer Deutschland (AfD) e un calo consistente del partito conservatore di Merz. "Arrendersi non è un'opzione", ha poi detto il cancelliere, che ha annunciato una riflessione "su come possiamo tornare a un successo politico". Il risultato elettorale nel Land tedesco, ha poi aggiunto Merz, non modificherà "di un millimetro" il sostegno del governo all'Ucraina.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 07 settembre 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela