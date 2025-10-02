Mercato settimanale, finanza sequestra più di quattrocento capi griffati ma falsi

L'attività condotta tra le bancarelle del mercato settimanale

Gela. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’attività orientata al contrasto della commercializzazione di capi di abbigliamento di noti brand contraffatti o pericolosi per la salute, sequestrando centinaia di articoli non conformi ai requisiti prescritti dalle normative vigenti. Le operazioni di servizio, eseguite dai finanzieri del Gruppo di Gela, rientrano nel più ampio dispositivo operativo predisposto dal Comando Provinciale di Caltanissetta, orientato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi. In occasione del mercato settimanale di Gela, le Fiamme Gialle, hanno controllato diversi venditori ambulanti presenti sulle strade cittadine. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati oltre 400 capi di abbigliamento riportanti marchi industriali contraffatti di noti brand Adidas, Trapstar, Calvin Klein, Emporio Armani, Blauer, Lacoste, Gucci, Ralph Lauren, Moncler, Moschino, Prada, Versace e Dsquared. Il responsabile è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto e ricettazione. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliano ogni indizio in loro possesso utile per ricostruire la catena commerciale di approvvigionamento delle materie prime in elusione delle norme poste a tutela della salute della collettività.