“Memorie Sepolte , oggi l'inaugurazione del nuovo murales di Emanuele Blanco

Gela. In via Via Buscemi, nel quartiere Buvuru , si è tenuta stamattina la presentazione del murales “Memorie Sepolte – Memorie di Terra” realizzato dall’artista Emanuele Blanco. Durante l’evento si è svolta anche la presentazione di reperti agricoli a cura di Carmelo Cauchi, che ha offerto un ulteriore spunto di riflessione sul legame tra memoria, tradizione e identità locale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gela, vuole rendere omaggio alle radici agricole e culturali della città, recuperando simboli e strumenti del lavoro contadino che hanno segnato la storia del territorio