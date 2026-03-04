Meloni “Roma diventi hub europeo per investimenti in Africa”

ROMA (ITALPRESS) - "In questi mesi abbiamo aperto l'ufficio per la cooperazione finanziari a Roma, la presenza costante di questo organismo non è solo una questione simbolica ma una scelta strategica,...

ROMA (ITALPRESS) - "In questi mesi abbiamo aperto l'ufficio per la cooperazione finanziari a Roma, la presenza costante di questo organismo non è solo una questione simbolica ma una scelta strategica, significa creare un ponte operativo tra il sistema produttivo italiano, i mercati africani e gli strumenti finanziari del gruppo della Banca mondiale. Significa facilitare l'incontro tra investitori e progetti, rafforzare la mobilità dei capitali. Vogliamo che Roma diventi un hub europeo per gli investimenti in Africa, un luogo dove il settore privato e pubblico lavorano insieme per trasformare buone idee in posti di lavoro". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments" presso la Banca d'Italia. "La Banca mondiale è un attore chiave per creare un ambiente favorevole per le imprese e il governo italiano con il Piano Mattei vuole essere partner di questa missione. Noi abbiamo implementato il Piano Mattei, con investimenti programmati nei Paesi africani con una cooperazione equa tra pari", ha aggiunto.

"Oggi il Piano Mattei coinvolge direttamente 14 nazioni africane e nel 2026 estenderemo la nostra strategia ad altre quattro: Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Gabon e Zambia", ha concluso Meloni.

-Foto: Palazzo Chigi-