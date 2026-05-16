Meloni “Quanto accaduto a Modena è gravissimo”

ROMA (ITALPRESS) - "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle lo...

A cura di Redazione 16 maggio 2026 19:30

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ROMA (ITALPRESS) - "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni". Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).