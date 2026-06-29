Meloni “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri”

ROMA (ITALPRESS) - "Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito...

ROMA (ITALPRESS) - "Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito e ha lavorato, e continuo a lavorare per questo".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di "10 minuti", Retequattro. "Dopodichè i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza e sono una persona franca" ha aggiunto Meloni.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).