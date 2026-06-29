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Meloni “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri”

ROMA (ITALPRESS) - "Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito...

A cura di Redazione Redazione
29 giugno 2026 21:53
Meloni “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito e ha lavorato, e continuo a lavorare per questo".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di "10 minuti", Retequattro. "Dopodichè i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza e sono una persona franca" ha aggiunto Meloni.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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Verificato il: 29 giugno 2026

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