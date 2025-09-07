Quotidiano di Gela

Meloni “La Russia aumenta la ferocia, l’Italia farà la sua parte per una pace giusta”

A cura di Redazione
07 settembre 2025 12:14
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l'Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità. Nell'essere vicina al popolo ucraino, l'Italia, assieme ai partner occidentali, continuerà a fare la sua parte perché le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell'aggressione indiscriminata". Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

