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Meloni “Italia al vertice del turismo europeo, Governo sostiene settore”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande l...

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2026 14:23
Meloni “Italia al vertice del turismo europeo, Governo sostiene settore” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Grazie agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l'Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva. Il Governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione". Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 05 luglio 2026

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