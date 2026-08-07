Meloni “In Europa non c’è spazio per chi alimenta l’immigrazione clandestina”

ROMA (ITALPRESS) - "Marcinelle rappresenta anche un simbolo. Il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle Nazioni che li hanno accolti. Una...

ROMA (ITALPRESS) - "Marcinelle rappresenta anche un simbolo. Il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle Nazioni che li hanno accolti. Una grande storia, fatta di rispetto, regole, integrazione. Ma, soprattutto, di duro lavoro e tanto sacrificio. Ogni 8 agosto, nell'anniversario di Marcinelle, l'Italia onora questa storia, la grande storia dell'emigrazione italiana". Così, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio all'evento "Marcinelle 1956-2026 - The Europe of Work, Peoples and Dignity", in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. "E lo fa - ha proseguito - grazie alla determinazione di un patriota come Mirko Tremaglia, che 25 anni fa propose e fece istituire la "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano del mondo". "Marcinelle", disse Tremaglia nella sua prima visita ufficiale alla miniera, "rappresenta il simbolo della sofferenza, della fatica, del sangue versato sul lavoro dagli italiani nel mondo e dai loro fratelli europei, e la superiorità di quell'umanesimo del lavoro allora ignorato che riconosce a chi lavora dignità e parità di diritti e di doveri". Diritti e doveri. Regole e lavoro. Sacrificio e dedizione. Marcinelle rappresenta tutto questo, e io sono orgogliosa che anche le Istituzioni europee abbiano deciso di riconoscere a questa storia la dignità che merita".

"L'8 agosto sarà presto proclamata "Giornata europea per le vittime sul lavoro" - ha evidenziato - una giornata per riaffermare la dignità del lavoro, per rinnovare l'impegno per garantire condizioni eque ai lavoratori europei ed extra-europei che rispettano le regole e contribuiscono al benessere delle nostre società, per affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perchè, per noi, il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo. Il Governo italiano ha ovviamente sostenuto convintamente l'istituzione di questa Giornata. Una proposta lanciata dal Presidente Brunetta, che è stata portata avanti con particolare impegno dalla Vicepresidente Sberna e dalla Relatrice Gemma. Grazie di cuore per il lavoro che avete svolto, e grazie anche a Carlo Fidanza per aver voluto promuovere questo momento di riflessione. Domani celebreremo il sacrificio di 262 lavoratori. Celebreremo il valore del lavoro, della persona, della dignità umana. Valori che forgiano la nostra identità e che sono la bussola della nostra azione. Per costruire un'Europa più giusta, più solidale, più vicina ai bisogni dei nostri popoli", ha concluso Meloni.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).