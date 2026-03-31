Meloni, il 10 aprile informativa alla Camera sull’azione di Governo
ROMA (ITALPRESS) - A seguito di contatti con il presidente Lorenzo Fontana, l'informativa nell'Aula della Camera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'azione di governo è fissata venerdì...
A cura di Redazione
31 marzo 2026 14:20
ROMA (ITALPRESS) - A seguito di contatti con il presidente Lorenzo Fontana, l'informativa nell'Aula della Camera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'azione di governo è fissata venerdì 10 aprile alle 9. E' quanto si apprende da fonti di Montecitorio.
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(ITALPRESS).