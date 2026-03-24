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Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi”

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime "apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bart...

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2026 19:20
Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime "apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione.

Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè". Lo rende noto Palazzo Chigi.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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