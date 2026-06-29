Melfa: “Non siamo arrivati al punto di arrivo ma registro già grandi stimoli per domani”

Un lungo messaggio di amarezza ma anche di fiducia in vista della giornata di domani, l’ultima per chiudere la pratica relativa al passaggio di consegne tra vecchia e nuova proprietà.

Gela. Al termine di un’altra estenuante giornata di trattative, Maurizio Melfa ha pubblicato un post sui propri canali social. Un lungo messaggio di amarezza ma anche di fiducia in vista della giornata di domani, l’ultima per chiudere la pratica relativa al passaggio di consegne tra vecchia e nuova proprietà.

“Stamane ero partito con i buoni propositi sperando di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Così non è stato! Nonostante la costituzione della nuova Asd Gela, l’apertura del c/c bancario, di contatti con la Lega e di diverse vicissitudini legate al rapporto oramai infinito con la parte promittente cedente - scrive -. Dopo dodici ore di estenuanti attività non siamo arrivati al punto di arrivo con profonda amarezza ma nel contempo, già da ora registro grandi stimoli. Ringrazio in primis il Sindaco oggi in prima linea e presente sin dalla mattinata per questa causa e poi Antonio Alabiso, Umberto Cuvato, Giuseppe La Spina, Paolo Bentivegna, Sandro Di Bartolo e tutti gli altri soci e ancora Enzo Incardona, Aurelio Lo Bianco, Simone Pardo, Francesco Salsetta e Luigi Alabiso e i nostri consulenti, tutti a cercare soluzioni per il salvataggio del Gela Calcio. E ancora spettacolari le modalità collaborative dell’Agenzia delle Entrate nella figura della direttrice dott.ssa Scalia e del suo staff super proattivo e dei funzionari della LND. Oggi è andata così, domani è un altro giorno (l’ultimo e speriamo quello giusto)”.