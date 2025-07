Medvedev “Ultimatum Trump? Teatrale”

MOSCA (ITALPRESS) - "Trump ha lanciato un ultimatum teatrale al Cremlino". Lo ha scritto in un post su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, in merito alle dichiarazio...

MOSCA (ITALPRESS) - "Trump ha lanciato un ultimatum teatrale al Cremlino". Lo ha scritto in un post su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, in merito alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti che ha minacciato nuovi dazi contro la Russia se non si arriverà a un accordo di tregua in Ucraina entro 50 giorni. "Il mondo ha rabbrividito, aspettandosi le conseguenze - aggiunge con sarcasmo Medvedev -. L'Europa belligerante è rimasta delusa. Alla Russia non interessa".

