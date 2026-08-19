Medici in cardiologia, Cascio: "Ci sono specializzandi e senza rete formativa non possono venire"

Asp ha fatto sapere, attraverso il proprio canale social, di aver concluso le procedure di un concorso, avviato tre anni fa, per sette posti di dirigente medico in cardiologia. Un tecnico sanitario a tempo determinato in radiologia

Gela. Ieri, al diciottesimo giorno della mobilitazione per una sanità locale da potenziare, Asp ha fatto sapere, attraverso il proprio canale social, di aver concluso le procedure di un concorso, avviato tre anni fa, per sette posti di dirigente medico in cardiologia, destinati, sulla carta, all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Il concorso risale al 2023 e ieri c'è stato l'annuncio ufficiale, per medici che non hanno ancora firmato i contratti. “Oltre al fatto che il concorso risale al 2023 – dice il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio – bisogna considerare che hanno preso parte anche medici specializzandi, che comunque senza rete formativa nel nostro ospedale non potranno prendere servizio, sempre che decidessero di farlo. Per questa ragione, Asp e Regione devono fare in fretta e attivare la rete formativa che consentirebbe agli specializzandi di prendere servizio nei reparti. In caso, contrario, sarà tutto inutile. Peraltro, l'impegno sull'attivazione della rete formativa è stato assunto, la scorsa settimana, dal management Asp durante il tavolo tenutosi a Caltanissetta”. Da Asp hanno fatto sapere, oggi, al diciannovesimo giorno di protesta, di aver conferito un incarico a tempo determinato a un tecnico sanitario di radiologia medica.