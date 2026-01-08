Mbakogu vicino all'addio, andrà alla Reggina? Ragusa vietata ai tifosi del Gela

L'attaccante ha lasciato ieri la città in direzione Reggio. Ha chiesto di essere ceduto. Dubbio Maltese domenica a Ragusa, senza tifosi biancazzurri.

Gela. Anche Jerry Mbakogu lascia il Gela. Pressato e corteggiato dalla Reggina sembra che l’attaccante biancazzurro, autore di 4 reti in questa stagione, abbia accettato e chiesto espressamente alla società di essere ceduto. Difficilmente la dirigenza lo tratterrà così come è accaduto con il difensore Sbuttoni. Mbakogu rischia di diventare un altro caso Saro ed a metà aprile vederlo con la maglia amaranto allo stadio Presti da avversario.

Un addio pesante in una rosa sempre più corta, con il solo Aperi ed il giovane Ferrigno disponibile, oltre agli esterni Tuccio, Gigante e Bollino. Da una settimana si allenano un attaccante ed un difensore classe 2007 (uno di scuola Roma) ma il loro tesseramento non è stato ancora ufficializzato. Di certo a Ragusa non sarà un Gela al top con tante defezioni ed un Maltese a rischio presenza.

Intanto arrivano altre brutte notizie, ovvero la decisione del Prefetto di Ragusa. In vista della gara Ragusa – Gela, valida per la 19ª giornata di Serie D e in programma domenica 11 Gennaio 2026 alle 14:30 allo stadio Aldo Campo di Ragusa, è stato vietato l’acquisto dei biglietti ai residenti della Provincia di Caltanissetta. Il settore ospiti resterà chiuso al pubblico.

