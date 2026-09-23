Mazzitelli si presenta: “Palermo posto giusto per me, realtà che vale le big di Serie A”

Luca Mazzitelli è pronto per un ruolo di primo piano nel centrocampo rosanero, pur sapendo quanta competitività ci sia in ogni reparto

PALERMO (ITALPRESS) – Un altro specialista delle promozioni alla corte di mister Inzaghi, ma prima c’è da lasciarsi alle spalle i problemi fisici che lo hanno colpito negli ultimi mesi: Luca Mazzitelli è pronto per un ruolo di primo piano nel centrocampo rosanero, pur sapendo quanta competitività ci sia in ogni reparto. L’ex Cagliari si è presentato al Palermo Cfa, parlando innanzitutto del suo percorso di recupero: “Sto bene, ma mi manca un po’ il ritmo partita: giorno dopo giorno mi avvicinerò sempre più alla condizione migliore. I problemi che ho avuto me li sono portati dietro in estate: sono momenti difficili per un giocatore, ma anche lì si impara molto. Ho studiato con attenzione il mio corpo e qui ho trovato persone molto capaci per darmi una mano”. La trattativa con i rosa, racconta, “era iniziata negli ultimi giorni di mercato, ma non ce l’abbiamo fatta con i tempi: ho dovuto fare la risoluzione con il Como e dopo la chiusura il dialogo è continuato. Negli anni scorsi quest’opportunità di venire non si è concretizzata per vari motivi, adesso c’è una realtà al livello delle grandi squadre di Serie A”.

Un ruolo determinante per la sua scelta di venire a Palermo l’hanno avuto i suoi ex compagni al Como, ma non sono stati gli unici: “È importante far parte di questo progetto, penso che questo sia il posto giusto per me: c’è tanta competizione in ogni ruolo e anche i sostituti sono giocatori di livello. Con Inzaghi ho avuto un impatto positivo: me ne hanno tutti parlato bene, ho trovato una persona con tantissimo entusiasmo”. In lista over Mazzitelli ha preso il posto dell’infortunato Strefezza: “Ha un’energia incredibile, spero rientri il prima possibile”, conclude l’ex Cagliari.

– foto xd8/Italpress –

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