Mazzarino, servizio rifiuti avanti con Impianti per sei mesi: "In attesa della gara d'appalto"

A breve, l'assemblea della Srr dovrà definire la prossima organizzazione di un servizio che pare non possa più andare avanti lungo l'asse tra Srr4 e Impianti, con rinnovi automatici

Mazzarino. Le incertezze sui prossimi sviluppi contrattuali del servizio rifiuti sul territorio, si sono fatte subito sentire a Mazzarino. Impianti Srr, la società in house che si occupa della gestione, aveva già annunciato l'intenzione di interrompere le attività, visto che l'amministrazione comunale del sindaco Domenico Faraci aveva detto no a una proroga contrattuale, attuata invece da altri Comuni dell'ambito, a loro volta in scadenza. Impianti Srr andrà comunque avanti a Mazzarino, almeno per i prossimi sei mesi, senza variazioni di importo. Lo stesso Faraci ha emesso un'ordinanza che prevede un affidamento diretto, “nelle more dell’espletamento e della definizione della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di igiene urbana”. Tra gli altri aspetti, il management di Impianti Srr lamentava un consistente debito, da circa due milioni di euro, maturato dal Comune di Mazzarino proprio nei riguardi dell'azienda. Per i prossimi sei mesi, si andrà avanti con l'affidamento diretto, senza passare da una formale proroga. A breve, l'assemblea della Srr dovrà definire la prossima organizzazione di un servizio che pare non possa più andare avanti lungo l'asse tra Srr4 e Impianti, con rinnovi automatici. L'opzione di una nuova società, direttamente controllata dai Comuni, sembra tramontata sulla scorta di ciò che riporta un parere tecnico. Questa opzione è esclusa per enti in dissesto, tra tutti Gela. L'altra via è la gara d'appalto, indicata nell'ordinanza del sindaco Faraci. Si ritornerebbe ai privati dopo diversi anni ma solo per il servizio. La gestione dell'impiantistica e della piattaforma integrata di Timpazzo dovrebbe rimanere sotto gestione in house. Le ultime esperienze con le gare d'appalto per il servizio territoriale si contraddistinsero per l'assenza totale di offerte.