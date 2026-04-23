Mazzarino, rischio stop servizio rifiuti: "Mazzarino Lab", "servono legalità e stabilità"

L'iniziativa del gruppo "Mazzarino Lab"

Mazzarino. Il gruppo consiliare MazzarinoLab – Spazio Civico, composto dai consiglieri Maria Grazia Cuda, Damiano Maria Angelo Arena, Gianluca Branciforti e Benedetta Collura, ha presentato un atto di indirizzo nel corso del Consiglio Comunale straordinario e urgente del 21 aprile, con l’obiettivo di affrontare con immediatezza la grave criticità legata al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nel Comune di Mazzarino. La situazione, determinatasi a seguito della decisione del Sindaco di non aderire alla proroga del contratto con la società in house Impianti S.R.R. ATO 4 CL Sud e della conseguente comunicazione di possibile interruzione del servizio e avvio di procedura di licenziamento collettivo, impone un’assunzione di responsabilità chiara e tempestiva da parte dell’Amministrazione. Nel documento presentato, MazzarinoLab evidenzia come il Comune risulti debitore nei confronti della società per oltre 2 milioni di euro e richiama la necessità di garantire senza interruzioni un servizio essenziale per la tutela dell’igiene pubblica e della salute dei cittadini, oltre che per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti. Attraverso l’atto di indirizzo, il gruppo consiliare impegna il Sindaco e la Giunta a: predisporre con urgenza un piano di rientro del debito nei confronti della società; attivarsi, in sede di Assemblea dei soci della S.R.R. ATO 4 Caltanissetta, per seguire il percorso indicato dall’ANAC nel parere n. 5/2026; riferire al Consiglio Comunale entro 15 giorni sugli sviluppi e sulle decisioni adottate. “MazzarinoLab – Spazio Civico ritiene indispensabile agire con senso di responsabilità e concretezza – dichiarano i consiglieri – evitando soluzioni che possano mettere a rischio un servizio fondamentale e il futuro dei lavoratori. È il momento di garantire stabilità, legalità e continuità amministrativa nell’interesse esclusivo della comunità", fanno sapere i consiglieri. Il gruppo continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della vicenda, mantenendo alta l’attenzione su una problematica che coinvolge direttamente la qualità della vita dei cittadini di Mazzarino.