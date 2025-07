Mazzarino, Faraci: "Piano ospedaliero rivisto va nella giusta direzione per il nostro nosocomio"

A Mazzarino, il sindaco Faraci, anche come presidente del Comitato di salvaguardia per l'ospedale “Santo Stefano”, a sua volta pare rassicurato

Mazzarino. Certezze vere e proprie, sul nuovo piano ospedaliero del governo regionale, non ce ne sono ancora. A conclusione di una prima riunione, in commissione sanità all'Ars, il parlamentare FdI Salvatore Scuvera, quanto al “Vittorio Emanuele”, ha di fatto scongiurato, in gran parte, i tagli, parlando di servizi che verranno recuperati. A Mazzarino, il sindaco Faraci, anche come presidente del Comitato di salvaguardia per l'ospedale “Santo Stefano”, a sua volta pare rassicurato. “Sono state accolte le principali richieste avanzate a tutela del presidio ospedaliero cittadino. In particolare, è stato confermato il riconoscimento della zona disagiata. Viene mantenuta l'autonomia del pronto soccorso e la garanzia dei posti letto nei reparti di medicina e chirurgia. “Si tratta di un risultato importante – sottolinea il sindaco Faraci – frutto del lavoro serio e compatto del Comitato, che ha saputo mantenere la barra dritta nel dialogo con le istituzioni regionali. Attendiamo ora che tutto venga formalizzato con gli atti ufficiali, ma la direzione è quella giusta e la accogliamo con soddisfazione e senso di responsabilità”. Il Sindaco Faraci ha voluto esprimere un ringraziamento all’assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, al Dott. Iacolino, e all’Ononorevole Giuseppe Laccoto, presidente della VI commissione dell’Ars, “per la disponibilità e la sensibilità dimostrate”. “Un ringraziamento va anche all’onorevole Scuvera e all’onorevole Di Paola per l’attenzione prestata alle esigenze del territorio. Un particolare riconoscimento è rivolto al sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, che, con il suo impegno e la sua disponibilità ha reso possibile l’incontro con i vertici regionali, permettendoci di esporre le nostre istanze in modo diretto ed efficace. Questo risultato – continua Faraci – appartiene al Comitato e ai cittadini che non hanno mai smesso di credere nella difesa del nostro ospedale. Il nostro impegno continua: vigileremo attentamente affinché gli impegni assunti si traducano in atti concreti e venga garantito il diritto alla salute nel nostro comprensorio”. Infine, il sindaco ha espresso rammarico per alcuni comportamenti strumentali. “Dispiace constatare che, come spesso accade, qualcuno provi ad attribuirsi meriti che non ha. I cittadini sanno bene chi ha lavorato con coerenza e serietà e chi invece tenta di approfittarne per visibilità personale”, conclude.