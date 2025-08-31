Mazzarino, danneggiata la sede del gruppo politico "Mazzarino lab"

Sicuramente, un fatto che preoccupa. “Mazzarino lab” è attivo in consiglio comunale e fuori dal palazzo municipale. Fa parte di “Territorio comune”, la rete civica in costruzione in provincia e a livello regionale, che annovera pure “Una Buona Idea”

Mazzarino. Vetri infranti e la porta d'ingresso della sede del gruppo “Mazzarino lab” danneggiata. E' accaduto in pieno centro, a Mazzarino. Il gruppo politico ormai da tempo è una presenza costante nello scenario amministrativo mazzarinese e non solo. Non è chiaro se si tratti di un avvertimento o di un danneggiamento legato a una mera azione vandalica. Sicuramente, un fatto che preoccupa. “Mazzarino lab” è attivo in consiglio comunale e fuori dal palazzo, all'opposizione del sindaco Faraci, con consiglieri ed esponenti impegnati in vari capitoli sociali e non solo. Peraltro, il gruppo politico fa parte di “Territorio comune”, la rete civica in costruzione in provincia e a livello regionale, che annovera pure “Una Buona Idea”, il movimento fondato, tra gli altri, dal sindaco gelese Terenziano Di Stefano. E' probabile che il danneggiamento risalga a venerdì notte. Gli esponenti di “Mazzarino lab”, ieri mattina, hanno trovato i vetri infranti. Questa mattina, verrà presentata denuncia davanti ai carabinieri. Nella stessa zona, insistono diverse attività commerciali. Non è da escludere che i sistemi di videosorveglianza abbiano potuto riprendere gli eventuali responsabili.

In foto il danneggiamento della sede di "Mazzarino lab"