Mazzarino, D'Aleo e Vicari: "Via Cappuccini al buio, l'amministrazione non è mai intervenuta"

I due ex consiglieri denunciano le condizioni di via Cappuccini

Mazzarino. Gli ex consiglieri comunali Livio D'Aleo e Santo Vicari lamentano le condizioni di via Cappuccini, dove mnca l'illuminazione pubblica. "Ormai è trascorso tanto tempo da quando via Cappuccini è rimasta priva di illuminazione pubblica. A oggi non si registra alcun intervento risolutivo da parte dell’amministrazione comunale. L’assenza di luce lungo questa importante arteria cittadina non è un semplice disagio, ma rappresenta un grave problema di sicurezza per tutti coloro che la percorrono soprattutto nelle ore serali. Residenti, famiglie, anziani, si trovano costretti ad affrontare il buio totale, esponendosi a potenziali rischi per la propria incolumità, cadute, furti, aggressioni, incidenti stradali, preoccupazioni per i figli minorenni che rientrano. È inaccettabile che una città che ha avuto l’ambizione di candidarsi a capitale della cultura, che vuole entrare nel circuito della Val di Noto, che vorrebbe sviluppare turismo, debba ancora convivere con criticità di questo tipo senza ricevere risposte concrete da parte di chi amministra. Il silenzio dell’amministrazione comunale su questo tema è diventato assordante. Più volte abbiamo sollevato pubblicamente la questione, ma tutto ciò che i cittadini hanno ricevuto è stata indifferenza e silenzio. Il sindaco è consapevole delle condizioni in cui versano gli abitanti di via Cappuccini? Ha mai preso atto personalmente del problema, recandosi sul posto? Indossare la fascia tricolore non è solo un onore, ma un impegno concreto verso la collettività. A maggior ragione, gli assessori con le deleghe specifiche, in particolare quelli ai lavori pubblici, urbanistica e manutenzione, dovrebbero farsi carico di una situazione tanto evidente quanto urgente e allo stesso tempo imbarazzante. Invece, ancora una volta ci troviamo di fronte a proclami disattesi, a una macchina amministrativa lenta e scollegata dai bisogni quotidiani delle persone. I cittadini non chiedono miracoli, ma risposte.

Chiedono interventi chiari e rapidi. L’illuminazione pubblica non è un lusso, ma un servizio essenziale, e la sua assenza è una colpa grave di chi amministra. Non è più tempo di rinvii né di promesse, è il momento di agire. Chiediamo, che venga resa pubblica una data certa per il ripristino dell’illuminazione in via Cappuccini. La sicurezza, la dignità e il benessere dei cittadini devono tornare al centro dell’azione amministrativa. Via Cappuccini non può e non deve più aspettare", spiegano in una nota.