Maxi sequestro di oltre 22.200 articoli non sicuri, legati anche alla Pasqua, nel Messinese

Al titolare dell'attività è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 1.000 euro, con la contestuale segnalazione alla Camera di Commercio di Messina.

MESSINA (ITALPRESS) – Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel messinese, dove i militari del Comando Provinciale hanno rimosso dal mercato oltre 22.200 articoli non conformi agli standard di sicurezza europei. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Taormina, si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato, intensificate in vista delle festività pasquali. Il blitz è scattato all’interno di un esercizio commerciale di Giardini Naxos, gestito da un cittadino di nazionalità cinese.

Tra la merce sequestrata figurano numerosi giocattoli per bambini – come bolle di sapone, puzzle in legno e stickers – ma anche articoli per l’organizzazione di feste, decorazioni pasquali, gadget per la casa e prodotti di bellezza come unghie adesive e braccialetti componibili.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, i prodotti erano privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo e non rispecchiavano le caratteristiche tecniche imposte dalla normativa UE, risultando potenzialmente dannosi per la salute degli acquirenti, specialmente per i più piccoli.

Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 1.000 euro, con la contestuale segnalazione alla Camera di Commercio di Messina.

– Foto screenshot video GDF –

(ITALPRESS).