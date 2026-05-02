Maxi scambio tra tir e suv con sequestro di 30 Kg tra cocaina ed eroina, 2 arresti

MILANO (ITALPRESS) - Un tir, un SUV e uno scambio di borse in un'area di sosta tra Milano e Bergamo. E' finita con l'arresto di due persone, un marocchino di 27 anni e un albanese di 50, l'operazione...

MILANO (ITALPRESS) - Un tir, un SUV e uno scambio di borse in un'area di sosta tra Milano e Bergamo. E' finita con l'arresto di due persone, un marocchino di 27 anni e un albanese di 50, l'operazione della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese che ha portato al sequestro di un enorme carico di droga e contanti.

L'indagine è partita seguendo i movimenti del ventisettenne che, a bordo di un SUV compatto, faceva la spola tra un box a Vizzolo Predabissi e un'abitazione a Castiraga Vidardo, nel lodigiano. Dopo giorni di pedinamenti, i poliziotti hanno seguito l'uomo fino a Stezzano, nella bergamasca.

Qui, nei pressi di un'area di sosta, è avvenuto lo scambio decisivo: il giovane ha consegnato al camionista due borse contenenti 270mila euro in contanti, ricevendo in cambio due sacchi carichi di droga: 10 chili di cocaina e 17 di eroina.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente bloccando entrambi. Le perquisizioni successive hanno svelato il resto del "magazzino": in casa del ventisettenne sono stati trovati altri 2,5 chili di cocaina, mentre nel box di Vizzolo Predabissi era nascosta un'auto con un doppio fondo meccanico ricavato nel portapacchi, dove erano stipati ulteriori 3 chili di polvere bianca e 30mila euro. I due uomini sono stati portati nel carcere di Bergamo.

IL VIDEO

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- Foto: Da video Polizia di Stato -

(ITALPRESS).