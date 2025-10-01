Maxi operazione contro lo spaccio di droga ad Andria, 30 arrestati
A cura di Redazione
01 ottobre 2025 06:55
ANDRIA (ITALPRESS) - Maxi operazione contro il traffico di droga ad Andria. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Andria, su ordine della Procura della Repubblica di Trani, stanno eseguendo 30 custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti di aver creato, nel comune andriese, una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti.
foto: screenshot video Polizia di Stato
(ITALPRESS).
