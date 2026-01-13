Maxi inchiesta antimafia "Hydra", i Nicastro e Bonvissuto a giudizio: tutte le condanne in abbreviato
Milano. Il maxi procedimento scaturito dall'inchiesta antimafia "Hydra", ieri sera, ha portato ai primi verdetti, con oltre sessanta condanne per imputati che hanno optato per il giudizio abbreviato, davanti al gup del tribunale di Milano. Sono ritenuti pienamente coinvolti in quello che la Dda lombarda definì "consorzio di mafie", strutturato da esponenti di 'ndrangheta, Cosa nostra e camorra, tutti radicati in Lombardia e non solo. Nell'inchiesta, furono approfonditi pure i ruoli di gelesi che avrebbero avuto un posto non secondario nell'alleanza criminale. Il gup ha disposto il giudizio per Dario Nicastro, Fabio Nicastro, Francesco Nicastro e Rosario Bonvissuto. Di loro, tra gli altri aspetti al vaglio degli inquirenti e dei magistrati, hanno parlato i due collaboratori di giustizia William Cerbo e Francesco Bellusci (a loro volta condannati in abbreviato), che di recente hanno iniziato a raccontare i particolari dei rapporti criminali in Lombardia. Due fratelli Nicastro avrebbero preso parte ai summit monitorati dagli investigatori. Insieme ai gelesi, che non hanno scelto riti alternativi, vanno a processo, fissato a marzo, altri quarantuno imputati. I Nicastro e Bonvissuto sono difesi dai legali Flavio Sinatra, Silvia Consonni, Francesca Cramis ed Emanuela Berardi. Tra le pene maggiori imposte dal gup, in abbreviato, 16 anni a Massimo Rosi, considerato il reggente della locale di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo. 14 anni e 8 mesi a Filippo Crea ritenuto esponente della cosca Iamonte a Milano e nel suo hinterland. Il gup ha deciso 14 anni e 4 mesi per Bernardo Pace detto “Tino” di Trapani e Giuseppe Pizzata; 12 anni a Michele Pace e 11 anni e 4 mesi a Domenico Pace. I Pace avrebbero fatto parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino (rinviato a giudizio), legato da rapporti di parentela con Matteo Messina Denaro. Condanna a 14 anni per Giuseppe Fidanzati, vicino alle famiglie palermitane di Cosa nostra, 13 anni per Giovanni Abilone, uno degli esponenti mafiosi collegati al mandamento di Castelvetrano di Messina Denaro, e per Pietro Mazzotta, in quota al gruppo della camorra dei Senese.
Tutte le condanne in abbreviato
ABILONE Giovanni – 13 anni e 4 mesi di reclusione
ALBANESE Vincenza – 11 anni e 4 mesi di reclusione
AQUILANO Simone – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €8.000 multa
BELLUSCI Francesco – 4 anni e 6 mesi di reclusione
BLANCO Salvatore – 6 anni e 2 mesi di reclusione + €6.000 multa
BONANNO Samuele – 12 anni di reclusione
BRAMONTI Alessandro – 10 anni e 6 mesi di reclusione
BRANCACCIO Domenico – 10 anni e 6 mesi di reclusione
CALDARELLI Antonio – 1 anno e 4 mesi di reclusione
CALLIPARI Pasquale – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa
CERBO William Alfonso – 5 anni di reclusione
CIRILLO Giovanni – 10 anni e 10 mesi di reclusione
CIULLA Alessio – 2 anni e 6 mesi di reclusione + €10.000 multa
COLOMBO Emanuela – 1 anno e 4 mesi di reclusione
COLUCCIO Salvatore – 2 anni e 8 mesi di reclusione + €6.000 multa
CREA Filippo – 14 anni e 8 mesi di reclusione
CRISTELLO Giacomo – 11 anni e 2 mesi di reclusione
D’ALIA Aurelio – 3 anni di reclusione
DEODATO Vincenzo – 6 anni e 2 mesi di reclusione + €6.000 multa
DESTEFANO Michele – 4 anni di reclusione + €16.000 multa
DIMICCOLI Antonio – 6 anni e 2 mesi di reclusione + €6.000 multa
FIDANZATI Giuseppe – 14 anni di reclusione
FIDANZATI Stefano – 2 anni e 8 mesi di reclusione
FIORE Giuseppe – 7 anni e 1 mese di reclusione
FONTANA Gianfranco – 5 anni e 4 mesi di reclusione + €20.000 multa
GALIOTO Antonino – 11 anni e 2 mesi di reclusione
GATTO Giovanni – 3 anni e 1 mese di reclusione + €4.000 multa
GRASSO Antonio – 13 anni e 8 mesi di reclusione
GRASSO Paolo – 7 anni di reclusione
JELMINI Giada – 3 anni e 2 mesi di reclusione + €4.000 multa
LA CARA Alessandro – 5 anni di reclusione + €10.000 multa
MAZZOTTA Pietro – 13 anni di reclusione
MENGHETTI Maurizio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa
MILANO Luca – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa
MOLLUSO Alessandro Illuminato – 4 anni e 4 mesi di reclusione + €10.000 multa
MOLLUSO Francesco – 4 anni di reclusione + €8.000 multa
MONTI Alessandro – 4 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa
MORANA Maria Assunta – 1 anno e 4 mesi di reclusione
MROSHAJ Ejll – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa
OLIVERI Carmelo – 4 anni e 9 mesi di reclusione + €10.000 multa
PACE Bernardo – 14 anni e 4 mesi di reclusione
PACE Domenico – 11 anni e 4 mesi di reclusione
PACE Michele – 12 anni di reclusione
PANAIIA Iginio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa
PAPALIA Daniele – 4 anni di reclusione + €10.000 multa
PERVERSI Riccardo Francesco – 3 anni di reclusione
PINTAUDI Saverio – 3 anni e 6 mesi di reclusione
PIZZATA Giuseppe – 14 anni e 4 mesi di reclusione
POLISE Orsolo – 1 anno e 4 mesi di reclusione
POSTU’ Maria Domenica – 10 anni e 8 mesi di reclusione
ROMEO Antonio – 2 anni e 8 mesi di reclusione
ROSI Massimo – 16 anni di reclusione
RUSSO Andrea Michele – 4 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa
SANGALLI Daniela – 10 anni e 8 mesi di reclusione
SANSEVERINO Sergio – 13 anni di reclusione
SERGI Saverio – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa
SORCE Giuseppe – 13 anni di reclusione
SPATOLA Giuseppe – 1 anno e 4 mesi di reclusione
TOSCANO Pasquale Filomeno – 11 anni e 2 mesi di reclusione
VEIZAJ Klement – 3 anni e 2 mesi di reclusione + €4.000 multa
VENTURA Mario – 4 anni e 1 mese di reclusione + €6.000 multa
ZAVETTIERI Giuseppe – 4 anni e 1 mese di reclusione + €10.000 multa
Assolti invece ABD EL LATIF Mohamed Emam Taha; ANDERLINI Giuliano; ANTONAZZO Pasquale; AQUILANTI Manuela; BARRA Salvatore; BASSETTO Antonio; CANNIZZARO Claudio; CASSAGO Marco; CONGIU Luca; COTTONE Francesco; GAYLIYRINA; GENNARO Maria Rita; GUARNACCIA Antonino; LI CALZI Maurizio; MARINO Maria; OHANNASSIAN Girrabet Gabriele; SILVESTRO Tindaro.