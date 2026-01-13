Maxi inchiesta antimafia "Hydra", i Nicastro e Bonvissuto a giudizio: tutte le condanne in abbreviato

Di loro, tra gli altri aspetti al vaglio degli inquirenti e dei magistrati, hanno parlato i due collaboratori di giustizia William Cerbo e Francesco Bellusci (a loro volta condannati in abbreviato)

Milano. Il maxi procedimento scaturito dall'inchiesta antimafia "Hydra", ieri sera, ha portato ai primi verdetti, con oltre sessanta condanne per imputati che hanno optato per il giudizio abbreviato, davanti al gup del tribunale di Milano. Sono ritenuti pienamente coinvolti in quello che la Dda lombarda definì "consorzio di mafie", strutturato da esponenti di 'ndrangheta, Cosa nostra e camorra, tutti radicati in Lombardia e non solo. Nell'inchiesta, furono approfonditi pure i ruoli di gelesi che avrebbero avuto un posto non secondario nell'alleanza criminale. Il gup ha disposto il giudizio per Dario Nicastro, Fabio Nicastro, Francesco Nicastro e Rosario Bonvissuto. Di loro, tra gli altri aspetti al vaglio degli inquirenti e dei magistrati, hanno parlato i due collaboratori di giustizia William Cerbo e Francesco Bellusci (a loro volta condannati in abbreviato), che di recente hanno iniziato a raccontare i particolari dei rapporti criminali in Lombardia. Due fratelli Nicastro avrebbero preso parte ai summit monitorati dagli investigatori. Insieme ai gelesi, che non hanno scelto riti alternativi, vanno a processo, fissato a marzo, altri quarantuno imputati. I Nicastro e Bonvissuto sono difesi dai legali Flavio Sinatra, Silvia Consonni, Francesca Cramis ed Emanuela Berardi. Tra le pene maggiori imposte dal gup, in abbreviato, 16 anni a Massimo Rosi, considerato il reggente della locale di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo. 14 anni e 8 mesi a Filippo Crea ritenuto esponente della cosca Iamonte a Milano e nel suo hinterland. Il gup ha deciso 14 anni e 4 mesi per Bernardo Pace detto “Tino” di Trapani e Giuseppe Pizzata; 12 anni a Michele Pace e 11 anni e 4 mesi a Domenico Pace. I Pace avrebbero fatto parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino (rinviato a giudizio), legato da rapporti di parentela con Matteo Messina Denaro. Condanna a 14 anni per Giuseppe Fidanzati, vicino alle famiglie palermitane di Cosa nostra, 13 anni per Giovanni Abilone, uno degli esponenti mafiosi collegati al mandamento di Castelvetrano di Messina Denaro, e per Pietro Mazzotta, in quota al gruppo della camorra dei Senese.

Tutte le condanne in abbreviato

ABILONE Giovanni – 13 anni e 4 mesi di reclusione

ALBANESE Vincenza – 11 anni e 4 mesi di reclusione

AQUILANO Simone – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €8.000 multa

BELLUSCI Francesco – 4 anni e 6 mesi di reclusione

BLANCO Salvatore – 6 anni e 2 mesi di reclusione + €6.000 multa

BONANNO Samuele – 12 anni di reclusione

BRAMONTI Alessandro – 10 anni e 6 mesi di reclusione

BRANCACCIO Domenico – 10 anni e 6 mesi di reclusione

CALDARELLI Antonio – 1 anno e 4 mesi di reclusione

CALLIPARI Pasquale – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa

CERBO William Alfonso – 5 anni di reclusione

CIRILLO Giovanni – 10 anni e 10 mesi di reclusione

CIULLA Alessio – 2 anni e 6 mesi di reclusione + €10.000 multa

COLOMBO Emanuela – 1 anno e 4 mesi di reclusione

COLUCCIO Salvatore – 2 anni e 8 mesi di reclusione + €6.000 multa

CREA Filippo – 14 anni e 8 mesi di reclusione

CRISTELLO Giacomo – 11 anni e 2 mesi di reclusione

D’ALIA Aurelio – 3 anni di reclusione

DEODATO Vincenzo – 6 anni e 2 mesi di reclusione + €6.000 multa

DESTEFANO Michele – 4 anni di reclusione + €16.000 multa

DIMICCOLI Antonio – 6 anni e 2 mesi di reclusione + €6.000 multa

FIDANZATI Giuseppe – 14 anni di reclusione

FIDANZATI Stefano – 2 anni e 8 mesi di reclusione

FIORE Giuseppe – 7 anni e 1 mese di reclusione

FONTANA Gianfranco – 5 anni e 4 mesi di reclusione + €20.000 multa

GALIOTO Antonino – 11 anni e 2 mesi di reclusione

GATTO Giovanni – 3 anni e 1 mese di reclusione + €4.000 multa

GRASSO Antonio – 13 anni e 8 mesi di reclusione

GRASSO Paolo – 7 anni di reclusione

JELMINI Giada – 3 anni e 2 mesi di reclusione + €4.000 multa

LA CARA Alessandro – 5 anni di reclusione + €10.000 multa

MAZZOTTA Pietro – 13 anni di reclusione

MENGHETTI Maurizio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa

MILANO Luca – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa

MOLLUSO Alessandro Illuminato – 4 anni e 4 mesi di reclusione + €10.000 multa

MOLLUSO Francesco – 4 anni di reclusione + €8.000 multa

MONTI Alessandro – 4 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa

MORANA Maria Assunta – 1 anno e 4 mesi di reclusione

MROSHAJ Ejll – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa

OLIVERI Carmelo – 4 anni e 9 mesi di reclusione + €10.000 multa

PACE Bernardo – 14 anni e 4 mesi di reclusione

PACE Domenico – 11 anni e 4 mesi di reclusione

PACE Michele – 12 anni di reclusione

PANAIIA Iginio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa

PAPALIA Daniele – 4 anni di reclusione + €10.000 multa

PERVERSI Riccardo Francesco – 3 anni di reclusione

PINTAUDI Saverio – 3 anni e 6 mesi di reclusione

PIZZATA Giuseppe – 14 anni e 4 mesi di reclusione

POLISE Orsolo – 1 anno e 4 mesi di reclusione

POSTU’ Maria Domenica – 10 anni e 8 mesi di reclusione

ROMEO Antonio – 2 anni e 8 mesi di reclusione

ROSI Massimo – 16 anni di reclusione

RUSSO Andrea Michele – 4 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa

SANGALLI Daniela – 10 anni e 8 mesi di reclusione

SANSEVERINO Sergio – 13 anni di reclusione

SERGI Saverio – 2 anni e 4 mesi di reclusione + €6.000 multa

SORCE Giuseppe – 13 anni di reclusione

SPATOLA Giuseppe – 1 anno e 4 mesi di reclusione

TOSCANO Pasquale Filomeno – 11 anni e 2 mesi di reclusione

VEIZAJ Klement – 3 anni e 2 mesi di reclusione + €4.000 multa

VENTURA Mario – 4 anni e 1 mese di reclusione + €6.000 multa

ZAVETTIERI Giuseppe – 4 anni e 1 mese di reclusione + €10.000 multa

Assolti invece ABD EL LATIF Mohamed Emam Taha; ANDERLINI Giuliano; ANTONAZZO Pasquale; AQUILANTI Manuela; BARRA Salvatore; BASSETTO Antonio; CANNIZZARO Claudio; CASSAGO Marco; CONGIU Luca; COTTONE Francesco; GAYLIYRINA; GENNARO Maria Rita; GUARNACCIA Antonino; LI CALZI Maurizio; MARINO Maria; OHANNASSIAN Girrabet Gabriele; SILVESTRO Tindaro.