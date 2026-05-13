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Maxi discarica in area industriale, sindaco sul posto: "Basta con questo schifo!"

Nell'area, che avevamo segnalato mesi fa, a ridosso della zona industriale, c'è di tutto: rifiuti domestici, scarti edili e rifiuti speciali di vario genere. Tutto abbandonato in una vasta zona, in parte nascosta dalla vegetazione spontanea

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
13 maggio 2026 11:36
Maxi discarica in area industriale, sindaco sul posto: "Basta con questo schifo!" -
Gela
Attualità
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Gela. Mesi fa, avevamo segnalato una maxi discarica abusiva, praticamente difronte l'area della bioraffineria Eni. Questa mattina, è stato direttamente il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme al gruppo operativo comunale, a effettuare un sopralluogo, che precede la rimozione dei cumuli. "È un disastro ambientale, uno schifo - ha detto il sindaco anche con un video - ci sono tante telecamere nella zona e abbiamo già individuato i primi trasgressori, che saranno anche denunciati penalmente. È ora di dire basta. Si fa un danno alla città e si vanifica il lavoro che stiamo facendo da tempo, insieme anche a Impianti Srr e al settore comunale ambiente". Nell'area, a ridosso della zona industriale, c'è di tutto: rifiuti domestici, scarti edili e rifiuti speciali di vario genere. Tutto abbandonato in una vasta zona, in parte nascosta dalla vegetazione spontanea.

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