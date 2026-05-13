Maxi discarica in area industriale, sindaco sul posto: "Basta con questo schifo!"

Nell'area, che avevamo segnalato mesi fa, a ridosso della zona industriale, c'è di tutto: rifiuti domestici, scarti edili e rifiuti speciali di vario genere. Tutto abbandonato in una vasta zona, in parte nascosta dalla vegetazione spontanea

Gela. Mesi fa, avevamo segnalato una maxi discarica abusiva, praticamente difronte l'area della bioraffineria Eni. Questa mattina, è stato direttamente il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme al gruppo operativo comunale, a effettuare un sopralluogo, che precede la rimozione dei cumuli. "È un disastro ambientale, uno schifo - ha detto il sindaco anche con un video - ci sono tante telecamere nella zona e abbiamo già individuato i primi trasgressori, che saranno anche denunciati penalmente. È ora di dire basta. Si fa un danno alla città e si vanifica il lavoro che stiamo facendo da tempo, insieme anche a Impianti Srr e al settore comunale ambiente". Nell'area, a ridosso della zona industriale, c'è di tutto: rifiuti domestici, scarti edili e rifiuti speciali di vario genere. Tutto abbandonato in una vasta zona, in parte nascosta dalla vegetazione spontanea.