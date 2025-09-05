Maurizio Russo alla Biennale di Messina 2025 con l’opera Corallo

La partecipazione di Russo sottolinea ancora una volta l’importanza della Biennale come vetrina internazionale di dialogo e confronto tra linguaggi artistici contemporanei.

Messina. Dal 26 settembre al 23 novembre 2025 la città di Messina ospiterà la nuova edizione della Biennale, uno degli appuntamenti artistici più attesi in Sicilia, che si svolgerà negli spazi prestigiosi del Monte di Pietà.Tra gli artisti selezionati figura anche lo scultore Maurizio Russo, che parteciperà con la sua opera Corallo, un lavoro che unisce ricerca formale e sensibilità materica, offrendo al pubblico un forte impatto visivo ed emotivo.L’artista ha espresso la propria gratitudine al comitato tecnico-scientifico della Biennale di Messina 2025 — composto da Mimmo Irrera, Prof. Giampaolo Chillè e Dott.ssa Giovanna Famà — nonché al presidente Gianfranco Pistorio e alla vicepresidente Stefania Arcidiacono, per la fiducia e l’opportunità concessa.

