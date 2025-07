Maturità 2025, i primi bravissimi del liceo Elio Vittorini

Tutti appartententi alla 5B , tre studenti hanno raggiunto la lode, altri quattro maturandi il 100 pieno.

Gela. Un traguardo d’eccellenza per la classe 5B del Liceo Scientifico Elio Vittorini, che si distingue alla maturità 2025 con risultati straordinari. Tre studenti conquistano il massimo dei voti con lode: Arena Marzia, Manciavillano Marcello e Pardo Rebecca.

Non da meno gli altri eccellenti della classe: Di Nisi Valentina, Genovese Dafne, Giordano Giulio e Martines Nicolò, tutti con il punteggio pieno di 100.

Un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica, frutto di anni di studio, dedizione e passione per la conoscenza. Complimenti ai primi bravissimi della 5B.