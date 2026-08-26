Mattia Perin è il nuovo portiere del Palermo: “So cosa rappresenta questa maglia, vinciamo insieme” / Video
Mister Filippo Inzaghi dovrebbe schierarlo in difesa dei pali già domenica prossima, nella trasferta del campionato di Serie B contro il neo-promosso Arezzo.
PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto dalla Juventus di Mattia Perin. Il 33enne portiere laziale si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
“A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge in una nota della società siciliana. Mister Filippo Inzaghi dovrebbe schierarlo in difesa dei pali già domenica prossima, nella trasferta del campionato di Serie B contro il neo-promosso Arezzo.
“Grazie per questo caloroso benvenuto. Sono entusiasta e felicissimo di essere qui. So cosa rappresenta questa maglia per voi e per la città di Palermo. Non vedo l’ora di vedervi nella prossima partita in casa, con lo stadio pieno e poter sentire il vostro calore dal vivo. Vinciamo tutti insieme”. Queste le prime parole da nuovo giocatore rosanero per il primo contatto con i tifosi, in circa mille i presenti nel piazzale antistante lo stadio.https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/8/c22e6abdcf0f8aa4409cc11d127b567bebe062a9.mp4
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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Verificato il: 26 agosto 2026